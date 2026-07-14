遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄呂姓夫婦遺囑由次子繼承房產卻未補償其他子女，次子被告後贈妻370萬元遭法院認定是脫產，判撤銷贈與並補足特留分。

高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，依法給予其他三名子女特留分補償，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元(台幣，下同，約11.5萬美元)。高雄家事法院認定次子透過贈與脫產，應回復特留分，判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。

判決指出，呂姓夫婦育有四名子女，預立遺囑將高雄前鎮區精華地段土地及房屋留給次子，其他三名子女的特留分則按法律給予補償，夫婦分別於2016、2022年過世；次子繼承房地後，迅速登記到自己名下，事後三名兄弟姊妹得知遺囑內容，訴請回復特留分，要求次子各補償315萬餘元。

三名手足指控，次子挨告後，2022年11月將繼承的房地以低於市價價格出售外人，又將名下370萬元存款無償贈與妻。

法院開庭時次子稱，兄弟姊妹30年前買房都由父母資助，哥哥、弟弟、妹妹各獲430萬、429萬、497萬元，應屬特種贈與，一併計算應繼分，父母留下房產等遺產價值約1893萬餘元，手足每人特留分額應為236萬餘元，扣掉父母資助買房部分，早已超過特留分額；另外，他賣掉的房子經銀行估價為828萬元，以850萬元出售沒有賤賣。

對於受贈370萬元，次子的妻子稱，丈夫為了與手足和解，先匯款到她帳戶，之後因好友急需用錢，借給別人，只是對方尚未還款，並非為了脫產。

法官發現，次子未能舉證父母資助兄弟姊妹買房，不採信他的說法，判他依法給付三名手足各232萬8829元，對於贈與370萬元，認定是在被提告後，刻意透過無償贈與減少財產脫產，判撤銷贈與，其妻要歸還款項，由三名手足受領用以抵償應補償的特留分額。至於賣房脫產的指控，法官認定是合法交易。