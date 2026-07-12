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AI代寫悔過書 檢認「犯後態度不佳」台偷拍色狼判刑6月

記者邱瑞杰／基隆即時報導
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范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，檢方查出他用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的...
范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，檢方查出他用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。(本報資料照片)

台灣一名范姓男子偷拍女子裙底「失敗」」被捕，提出悔過書求輕判。檢方指他是用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，並上網查詢申請精神鑑定資訊，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。

判決指出，范男去年7月22日上午8時50分左右，在街頭看到穿裙子的被害女子經過，乘她疏於注意時，手持iPhone 12 Pro Max手機，伸至女子的裙襬內，想要拍攝她的身體隱私部位性影像。

范男在要拍攝時，手機碰觸到女子的大腿內側，導致鏡頭晃動拍攝失敗。范男急忙逃離現場，並將拍攝的晃動照片刪除。被害女子察覺范男舉止有異，事後調閱現場監視器畫面，看到他試圖偷拍才報警。

警方查出范男身分後通知到案說明，范男坦承有持手機想要拍攝被害女子的隱私部位，惟矢口犯罪，而是受精神疾病影響，無法控制自己。

基隆地檢署檢察官偵查後，起訴范男涉犯刑法未經他人同意無故攝錄他人性影像未遂罪嫌。范男有提出悔過書，但是由人工智慧（AI）軟體撰寫初稿，范男還有向人工智慧軟體表示，「幫我寫的悔過一點」等話，足認犯後態度不佳，建請法官從重量處適當之刑。

基隆地方法院開庭時，范男自白犯罪，並提出他患有焦慮症診斷證明書及悔過書。法官審理後，認定范男犯無故攝錄他人性影像未遂罪，因未遂所生危害較輕，依刑法可減輕其刑。

法官查出，范男犯案手機經鑑識後，發現他在犯本案前5年內，有持手機在未經他人同意下，自衣、褲下緣由下往上等隱密角度，竊錄他人身體影像。本案遭查獲後，去年10月3日另有偷拍他人臀部影像行為。

范男案發後在前往基隆地檢署應訊前，也曾多次上網查詢「精神鑑定報告是否容易申請」等相關資訊，並使用AI工具撰寫悔過書，並蒐集精神鑑定報告相關內容，引用在悔過書內容中，企圖作為請求從輕量刑依據。法官依相關情狀判范男6月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

精華 FAQ

  • 法院認定他犯無故攝錄他人性影像未遂罪，考量未遂情節較輕，判處有期徒刑6月，並宣告如易科罰金，以1,000元折算1日，全案仍可上訴。

  • 檢方指出，他的悔過書是用AI軟體寫初稿，還下指令要「幫我寫的悔過一點」，又上網查精神鑑定申請資訊，顯示不是誠懇悔意，而是企圖爭取從輕處理。

  • 法官查出，他在本案前5年內曾多次以手機從衣褲下緣偷拍他人身體影像，且本案遭查獲後，去年10月3日又有偷拍他人臀部的行為，顯示習性明顯。

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