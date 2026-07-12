校園濫訴頻傳 狼師汙名平反卻難回教職 轉行賣麵維生

第一線教師為避免爭議，逐漸轉向「防禦性教學」，面對學生脫序行為，只要學生道歉，通常選擇原諒（示意圖，非當事人）。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 校園濫訴與校事會議制度爭議延燒，多名教師遭誣指後即被停聘或和解，甚至無罪平反仍難回到教職，基層教師直言風險未消。

韓劇「鐵拳教育」引發國內教育界熱議。劇中教師以強硬手段對抗失序學生，看得大快人心，卻讓不少台灣教師對現實教育現場搖頭。教育部 強調校事會議新修法後，已篩掉三成以上不必要案件，改由校內考核會處理。但基層教師無奈直言「這對我們來說，真的有差嗎？」

校事會議自2020年公布實施，2024年修改為「有案必開」，曾令老師們如墜噩夢。校園濫訴案例不少，中部一名國中老師，為了鼓勵學生，曾自費送禮給成績進步的學生，並說明退步要收回。沒想到，一名女學生不滿老師公開收回禮物「讓她沒面子」，竟向學校捏造指控，聲稱老師載她外出時「故意改道轉往郊外性侵」。

由於女學生描述的細節完整，學校隨即啟動校事會議並強制停聘。隨後案件進入司法程序，一審判決對老師不利，教育部將他列入「狼師」名冊，學校隨即解聘且永不錄用。過程中，這名老師始終堅決否認，強調當天車上有三名學生，「她是最後一個下車的，我從頭到尾都沒有碰她！」

直到案件上訴到二審出現轉折，法官察覺女學生提出的對話截圖疑似經過「剪接與重製」，突破其心防。女學生最終在法庭上坦承，是因為不滿老師收回禮物才報復，「性侵情節是套用自己和男友的經驗編造出來的」，並當庭道歉。

老師最終獲判無罪，也成功申請撤銷「狼師」標籤。本以為終於能重返校園，然而各校為了防範爭議風險，即使知道他是清白的仍選擇避而遠之。最終，他只能被迫離開心愛的教職，轉行賣麵維生。

另一個中部案例，更讓基層教師痛批「制度根本被家長濫用」。一名國小三年級女童指控男老師「碰觸胸部」，母親到校大鬧，索賠5萬元(台幣，下同)，否則公開校名與教師姓名。男老師堅決否認，但校長不堪家長持續吵鬧，為了息事寧人，最後竟然施壓、協調老師「花錢消災」，由老師支付5萬元和解。

女童轉學後升上四年級，竟在另一所學校再次指控新老師有相同行為。這所新學校聯繫前一所學校了解後已有警覺，但家長仍索賠10萬元。校長勸男老師「自認倒楣」，最後同樣以5萬元和解。

女童再度轉學，到了第三所學校，校方提高警戒，要求全校教師與該女童互動時必須「有多人在場」，且保持至少一公尺以上的物理距離。在這種嚴密的防線下，家長未再提出指控，校方也主動通報女童未來即將就讀的國中，提醒防範。

更多基層教師面臨日常教學中「動輒得咎」的生存困境。有老師因為調整學生座位，就被認定是差別待遇；也有老師要求學生留下來補寫未完成的課文，被家長認為是變相體罰，直接提告。

教育部長鄭英耀6月在彰化受訪表示，今年修法後，不實投訴已大幅減少55%，檢舉成案比率也從過去八成二暴跌至二成二，外界目前談論的亂象大多是去年修改前狀況。然而，第一線教師仍抱持懷疑。「流程可能變少了，但老師要承擔的風險從來沒有消失」。