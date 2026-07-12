我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

校園濫訴頻傳 狼師汙名平反卻難回教職 轉行賣麵維生

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一線教師為避免爭議，逐漸轉向「防禦性教學」，面對學生脫序行為，只要學生道歉，通...
第一線教師為避免爭議，逐漸轉向「防禦性教學」，面對學生脫序行為，只要學生道歉，通常選擇原諒（示意圖，非當事人）。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

校園濫訴與校事會議制度爭議延燒，多名教師遭誣指後即被停聘或和解，甚至無罪平反仍難回到教職，基層教師直言風險未消。

韓劇「鐵拳教育」引發國內教育界熱議。劇中教師以強硬手段對抗失序學生，看得大快人心，卻讓不少台灣教師對現實教育現場搖頭。教育部強調校事會議新修法後，已篩掉三成以上不必要案件，改由校內考核會處理。但基層教師無奈直言「這對我們來說，真的有差嗎？」

校事會議自2020年公布實施，2024年修改為「有案必開」，曾令老師們如墜噩夢。校園濫訴案例不少，中部一名國中老師，為了鼓勵學生，曾自費送禮給成績進步的學生，並說明退步要收回。沒想到，一名女學生不滿老師公開收回禮物「讓她沒面子」，竟向學校捏造指控，聲稱老師載她外出時「故意改道轉往郊外性侵」。

由於女學生描述的細節完整，學校隨即啟動校事會議並強制停聘。隨後案件進入司法程序，一審判決對老師不利，教育部將他列入「狼師」名冊，學校隨即解聘且永不錄用。過程中，這名老師始終堅決否認，強調當天車上有三名學生，「她是最後一個下車的，我從頭到尾都沒有碰她！」

直到案件上訴到二審出現轉折，法官察覺女學生提出的對話截圖疑似經過「剪接與重製」，突破其心防。女學生最終在法庭上坦承，是因為不滿老師收回禮物才報復，「性侵情節是套用自己和男友的經驗編造出來的」，並當庭道歉。

老師最終獲判無罪，也成功申請撤銷「狼師」標籤。本以為終於能重返校園，然而各校為了防範爭議風險，即使知道他是清白的仍選擇避而遠之。最終，他只能被迫離開心愛的教職，轉行賣麵維生。

另一個中部案例，更讓基層教師痛批「制度根本被家長濫用」。一名國小三年級女童指控男老師「碰觸胸部」，母親到校大鬧，索賠5萬元(台幣，下同)，否則公開校名與教師姓名。男老師堅決否認，但校長不堪家長持續吵鬧，為了息事寧人，最後竟然施壓、協調老師「花錢消災」，由老師支付5萬元和解。

女童轉學後升上四年級，竟在另一所學校再次指控新老師有相同行為。這所新學校聯繫前一所學校了解後已有警覺，但家長仍索賠10萬元。校長勸男老師「自認倒楣」，最後同樣以5萬元和解。

女童再度轉學，到了第三所學校，校方提高警戒，要求全校教師與該女童互動時必須「有多人在場」，且保持至少一公尺以上的物理距離。在這種嚴密的防線下，家長未再提出指控，校方也主動通報女童未來即將就讀的國中，提醒防範。

更多基層教師面臨日常教學中「動輒得咎」的生存困境。有老師因為調整學生座位，就被認定是差別待遇；也有老師要求學生留下來補寫未完成的課文，被家長認為是變相體罰，直接提告。

教育部長鄭英耀6月在彰化受訪表示，今年修法後，不實投訴已大幅減少55%，檢舉成案比率也從過去八成二暴跌至二成二，外界目前談論的亂象大多是去年修改前狀況。然而，第一線教師仍抱持懷疑。「流程可能變少了，但老師要承擔的風險從來沒有消失」。

精華 FAQ

  • 報導聚焦校園濫訴與校事會議帶來的教師風險，指出教師即使清白，也可能先被停聘、解聘，最後還難以回到原本崗位，形成長期職涯傷害。

  • 雖然二審證實指控是學生報復捏造，老師也撤銷了「狼師」標籤，但各校擔心爭議與風險，仍對他避而遠之，讓他只能轉行賣麵維生。

  • 一名女童先後在3所學校多次指控男老師碰觸胸部，家長還以公開校名與姓名施壓索賠，前2校都以5萬元和解，顯示制度可能被反覆利用。

教育部

上一則

男躲美閃兵11年 除役後才返台認罪 法官批狡猾不予緩刑

下一則

巴威颱風襲台 逾23萬戶停電、113傷、災情2000起

延伸閱讀

新聞評論/稱病輔選的部長 救不起壞死的教育

新聞評論/稱病輔選的部長 救不起壞死的教育
教長立法院缺席現身彰化 遭質疑輔選

教長立法院缺席現身彰化 遭質疑輔選
師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

國小師申訴霸凌不成立 北市教育局冷回「不服可告」挨轟道歉

國小師申訴霸凌不成立 北市教育局冷回「不服可告」挨轟道歉

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣