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國中生遲到被罰抄課文...提國賠140萬 法院駁：守時是基本教養

記者曾健祐／台中12日電
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台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）
台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）

台中1名國中生控訴某公立高中國中部班導師強迫他一早7點25分到校考試，命罰抄課文影響生活作息，連同父母對校方提國賠140萬元；台中地院直言「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，少年頻繁遲到、缺交功課，班導師罰他抄課文，是教師基於教學輔導管教的正常行使，判處駁回，可上訴。

少年及其父母主張，就讀該高中國中部1年級時，班導師2022年10月起要求少年早上7點25分到校，強迫班內學生早自習考試、自主學習，如遲到要罰抄國文課文，還故意訂超出他能力所及的成績門檻，未達標就要抄課文。

少年說，他每天耗費大量時間罰寫，延宕放學時間，需跑步趕往補習班，甚至影響生活作息，被剝奪午休、上體育課權利，媽媽向班導師反應無果，再向校方告知，班導師竟懷恨在心繼續要他罰寫還以「你的計謀成功了」恐嚇，釀他身心受怕得轉學，連同父母一共對校方提國賠140萬元。

高中抗辯稱，班導師僅依教務部規定提醒學生於升旗典禮日早上7點25分到校，未強迫學生需在上午7時25分前到校，聯絡簿上寫7時40分到校者，僅是老師讓學生練習考卷，無強制力，導師也和少年及家長討論、同意後訂出成績目標，少年所稱抄寫，實際是他作業、平常考錯誤訂正。

校方也說，班導師出於輔導管教學生的應對作為，藉以增強學生學習效果，符合教學、指導及輔導管教學生目的，非出於無端或毫無教育目的性行為，老師無何故意或過失不法行為。

台中地院查，根據少年聯絡簿，除每周四記載隔天需7點25分到校外，其餘僅每周1日需7點40分到班，認定班導師沒違反教學要點。

中院更直言「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，班導師對學生遲到訂罰抄課文，是教師對學生的輔導管教行為，且根據聯絡簿，少年開學後常遲到、頻繁缺交功課，未訂正考卷，班導師對他罰抄課文處罰，屬教師基於教學輔導管教的正常行使。

中院審酌，少年及其父母主張，不足證明班導師執行職務行使公權力時，有故意或過失不法侵害少年自由或權利，判處駁回。

精華 FAQ

  • 少年主張班導要求他7點25分到校、遲到就要抄課文，且成績門檻過高，導致作息與生活受影響，最後他與父母向校方請求國賠140萬元。

  • 校方表示，老師只是依規定提醒升旗日提早到校，抄寫內容多屬作業與錯誤訂正，並經與學生及家長討論後設定，屬於教學輔導管教，並非不法行為。

  • 台中地院認為，聯絡簿紀錄顯示老師並未違反教學要點，少年又常遲到、缺交功課，罰抄是教師正常管教；因此不足證明有故意或過失侵害權利，駁回求償。

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