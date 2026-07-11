我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

母載女兒屍體出車禍 原想去拜拜求神…堅信「女兒會活過來」

記者潘奕言／屏東10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳姓女子駕車行經屏東新園鄉善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙發現右前座坐...
陳姓女子駕車行經屏東新園鄉善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙發現右前座坐著一名女子已經死亡。(圖：警方提供)

台灣屏東新園鄉昨天發生一起離奇車禍，62歲陳姓女子駕車行經港西村善良宮前，撞上路旁停放的機車，民眾上前幫忙時，發現右前座坐著一名女子已經死亡。經查死者為陳女37歲的女兒，但陳女渾然不覺女兒已經死亡，仍對警察說「女兒會活過來」，相關案情仍待檢警釐清。

昨天下午4時許新園鄉中和路善良宮前，62歲的陳女駕駛轎車，右前座搭載37歲的紀姓女兒，撞上路旁停放的機車。民眾上前幫忙時，發現紀女一動不動疑似死亡，連忙報案。警方發現紀女呈現疑似死亡徵候，救護人員到場認定不須送醫，陳女則無受傷，經酒測無飲酒。

據了解，紀女自小體弱多病，不良於行，與媽媽相依為命，日常生活都由媽媽照顧。平常兩人居無定所，因此長年並無申請任何補助，最近母女倆以車為家、四處流浪。

事發當天陳女聽聞東港迎王平安祭典的王船已經開放展示，便帶著女兒從高雄鳳山要到東港東隆宮拜拜，希望溫王爺及王船大爺保佑女兒健康平安，沒想到經過新園善良宮前竟因不明原因自撞路旁機車。

紀女疑似車禍前一天就已過世，但因女兒從小體弱多病常睡眠休息，陳女似乎沒有意識到女兒已死亡，以為她會像平常一樣再醒過來，救護人員告知她女兒已經死亡，陳女仍不相信，表示「她會活過來」，讓員警及民眾都感到無奈又心酸。而車禍原因及紀女確切死因，仍待檢警調查並相驗釐清。

精華 FAQ

  • 62歲陳姓女子駕車行經新園鄉善良宮前時，撞上路旁停放的機車；民眾協助時發現右前座的37歲女兒已死亡，現場隨即報警處理。

  • 因女兒自小體弱多病、不良於行，平常常像在休息，陳女似乎沒察覺她已死亡，還以為只是照往常一樣睡著，才會反覆說女兒會醒來。

  • 陳女原本要帶女兒從高雄鳳山前往東港東隆宮拜拜，祈求王爺保佑健康；兩人長年相依為命，近來甚至以車為家，四處流浪生活困苦。

上一則

花10億台幣打造食品雲 問題油品流向仍靠人力確認 學者籲檢討

下一則

毒油風波 藍排審「政務人員法」究責政務官

延伸閱讀

「不存在的女兒」真實上演 台11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死

「不存在的女兒」真實上演 台11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死
留1歲女兒在車內熱死 賓州男被控謀殺

留1歲女兒在車內熱死 賓州男被控謀殺
國慶日家庭悲劇 紐約皇后區59歲婦人家中遭割喉身亡 女兒涉案在逃

國慶日家庭悲劇 紐約皇后區59歲婦人家中遭割喉身亡 女兒涉案在逃
汽車旅館驚見冰鎮女屍 男友涉重嫌 辯稱不知死因

汽車旅館驚見冰鎮女屍 男友涉重嫌 辯稱不知死因

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現