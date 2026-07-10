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「不存在的女兒」真實上演 台11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死

記者曾健祐／台中即時報導
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檢警發現，小女嬰出生時3.2公斤，是白白胖胖健康的女嬰，死亡時竟僅有3.3公斤，...
檢警發現，小女嬰出生時3.2公斤，是白白胖胖健康的女嬰，死亡時竟僅有3.3公斤，長達11個月體重才增加100公克，外觀枯瘦、乾扁，體內消化器官發育不全，嚴重營養不良才致死。示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected]

台中陳姓婦人獨自扶養3名年幼子女，其年僅11月大小女兒疑遭活活餓死，解剖發現女嬰僅3.3公斤，體重、生理數值嚴重落後，外表似難民般枯瘦，陳甚至不讓外界知道她育有這名小女兒，承辦人員形容如小說「不存在的女兒」情節，檢方依家暴凌虐致死罪嫌起訴陳女，將由國民法官審理。

檢警調查，陳女（29歲）育有5歲長女、2歲長子，2024年8月生下小女兒，明知她未滿1歲大，平時需有充足的飲食，身體才能正常發育、維持生理機能，若健康異常應適時帶她就醫。

據了解，陳女的蘇姓先生因案入監，平時由她獨自扶養3名小孩，長子、長女都很健康，但她疑有將小女兒出養想法未如願，照顧、養育小女兒消極、不盡心；經查陳2025年1月22日起，未提供足以使她身體發育成長、維持生理機能所必須的基本營養、熱量。

女嬰最終因長期營養不良，導致生理機能下降，並於8月7日7時許，因體形消瘦、營養不良狀況下，最後吸入性肺炎死亡。

陳女見小女兒沒反應，才打給台中市社會局人員表示「小孩死了」，經社會局提告、檢方相驗簽分偵辦才曝光。

社會局早已介入關懷，也提供資源、營養品供她使用，但陳女仍將小女兒與外界隔離，甚至不讓自己父母知道有這名外孫女出生，隱瞞其存在，情節宛如小說「不存在的女兒」一般。

檢警更發現，小女兒出生時3.2公斤，是白白胖胖健康的女嬰，死亡時竟僅有3.3公斤，長達11個月體重才增加100公克，外觀枯瘦、乾扁，體內消化器官發育不全，嚴重營養不良才致死。

檢方認為，陳女育有長子、長女，非首次生育的新手媽媽，且無物資匱乏情狀，卻故意讓小女兒衣不使暖、食不使飽，偵結依對於未滿7歲之人施以凌虐足以妨害其身心之健全及發育，因而致人於死罪嫌起訴她，全案將由國民法官審理。

精華 FAQ

  • 檢警調查指出，女嬰長期營養不良，生理機能明顯下降，最後在體形消瘦、營養不良狀況下，因吸入性肺炎死亡，死時體重僅3.3公斤。

  • 檢方認為陳女明知女嬰需要足夠飲食卻未妥善照顧，涉犯對未滿7歲之人施以凌虐致死罪，已予起訴，後續將由國民法官審理。

  • 社會局其實早已介入關懷，並提供資源與營養品，但陳女刻意將女嬰與外界隔離，甚至連父母都不知道有這名外孫女，直到她通報社會局才曝光。

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