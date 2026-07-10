台男殺妻兒、岳母 二審維持3死刑...國民法官判死首案

張泓毅（左）勒斃陳姓妻子、岳母及三歲繼子，一審依家暴殺人等罪判他三個死刑，為國民法官庭判死首案，台灣高等法院9日駁回張上訴。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 張泓毅殺害妻子、岳母與3歲繼子後遭國民法官判3死刑，二審高院認定其犯行屬蓄意虐殺，駁回上訴；但案件仍可能進入第三審，死刑定讞與否尚未確定。

男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，新北地院國民法官庭依家暴殺人等罪判張三個死刑 ，褫奪公權終身。張針對量刑上訴，台灣高等法院批他手段「殘忍至極」，昨判上訴駁回。

本案是國民法官判處死刑的首案，也是一審國民法官判死，二審維持死刑的首例。不過，憲法法庭2024年作出限縮死刑適用的「憲判八號」判決，為判死設下重重關卡，包括合議庭一致決、須為情節最嚴重之罪、排除精神障礙等，張能否死刑定讞，仍是未知數。

陳女胞姊昨臨時決定不出庭聽判，事後表示「擔心當場聽到不如期望的結果」，怕自己身心無法承受，雖二審仍判張死刑，是符合她期待的判決，但案件會上訴第三審，她也知道死刑定讞率低，心中還是無比擔憂，「他（指張）還沒有執行死刑，我的心就永遠放不下」。

高院指出，國民法官庭已審酌刑法規定的各種情狀，並詳述科刑依據及理由，沒有違反罪刑相當原則、比例原則，也沒有顯失公平的情況。

高院認為，依卷證資料，張先後殺害配偶、岳母及繼子，是出於事先謀劃、蓄意連續殺人，案發時岳母是69歲的老年人，繼子年僅3歲，張趁3人在熟睡之際殺害，被害人均無自我保護能力，且張殺害繼子的手段殘忍，屬憲法判決意旨中「情節最嚴重之犯罪」，因此駁回張上訴，維持3個死刑。

張自認妻子活得不快樂，2024年4月30日晚間趁妻子熟睡，以枕頭悶住她的臉，一手勒脖；他又認為岳母是兩人不快樂元凶，同年5月2日凌晨潛入房間勒斃岳母。張為逃亡方便，再以雙手、充電線勒殺繼子，還拿毛巾塞進小孩嘴巴。

隔日，張盜領岳母15萬存款，再持岳母信用卡在交友網站消費。張也偷走岳母玉鐲、項鍊、身分證、存摺、印章和信用卡，帶著愛犬逃亡至台中，偽簽姓名入住旅館。新北地院國民法官庭認為張以不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段殺人，形同「虐殺」，視人命如草芥，應嚴譴。