巴拿馬貨輪擱淺台中港 船東擺爛不處理判賠

AI摘要 文章摘要整理： 巴拿馬籍液態寶石輪在台中港擱淺後船東未處理，台中港務公司為防污染與安全風險自費移除，法院認定求償有理，判廣龍公司全額賠償4620萬餘元。

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」2024年12月7日在台中港擱淺，有15人落海、1人罹難，台中港務公司發函要求位於香港 的船東廣龍公司處理，對方置之不理，考量船體嚴重傾斜有汙染致災風險，斥資4620萬元（台幣，下同，約144萬美元）移除並全額求償，法院認有理由，判廣龍應給付台中港務公司全額，可上訴。

液態寶石輪因海象惡劣擱淺，船員棄船跳海，搜救人員救回14人，但其中1名中國籍船員失蹤，後在船舶右側消波塊下找到遺體。

2024年12月20日交通部長陳世凱赴台中港視察，當時曾提醒港務公司應保全證據，正式函文要求船東限期提送船體移除計畫，於一周內繳交5000萬元保證金，並就相關法律程序預作準備。

液態寶石輪的船東為廣龍船務管理有限公司，設於香港，在中華民國無住所或營業所；液態寶石輪目前於台中港內，遭廣龍公司其他債權人查封。

台中港務公司提告主張，巴拿馬籍液態寶石輪（Liquid Gem）2024年12月7日錨泊於台中港外時，因主機故障導致漂流，最終在台中港區內南防沙堤海岸擱淺。

台中港務公司說，事發後曾數度發函給輪船所有人廣龍公司，但對方置之不理，考量颱風季節將近且船舶繼續停靠可能造成二次傷害，為避免安全危害、汙染風險，依法令管理商港業務權限，去年7月招標，斥資4,620萬餘元移除船舶，全額向廣龍公司求償。對此，廣龍公司未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院調查，液態寶石輪故障、擱淺，所有人廣龍公司依商港法有打撈清除船舶殘體的義務，經台中港務公司屢次通知仍不清除，另台中港務公司去年8月勘查，發現船體傾斜加重，從30度惡化至90度，再不採取作為可能擴大損害、汙染環境。

中院認為，台中港務公司花費4620萬餘元，是屬於管理此事故的必要費用，求償有理，判處廣龍公司應全額給付給台中港務公司。