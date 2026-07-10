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姦殺女大生關19年…台麵包師再審判無罪 遭最高院撤銷 發回更審

記者林孟潔／台北10日電
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呂金鎧（右）再審獲判無罪，判決被最高法院撤銷發回更審。(本報資料照片)
呂金鎧（右）再審獲判無罪，判決被最高法院撤銷發回更審。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

呂金鎧涉1993年姦殺女大生案，經DNA新鑑定後再審改判無罪，但最高法院認為判決理由有缺失，撤銷發回更審。

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，聲請再審獲准，高院再審去年改判無罪，檢方上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。

最高法院認為，再審無罪判決沒有綜合判斷全部卷內不利呂金鎧的證據，例如陳錫卿的供述，僅以前後不符，即全盤否定不採，有理由欠備的違法之處，此外也有引用證據與卷證不符的狀況，判決理由矛盾，判決撤銷發回。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出月後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。2006年高院更六審判呂20年徒刑，呂因盼早日回家，捨棄上訴而確定。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19年。

呂聲請再審獲准，高院再審庭發現，1993年12月23日至30日間五次警詢、二次偵訊，呂都否認涉案，直至陳1994年1月8日被捕，呂再經警方帶回，第六次警詢突自白犯罪，並撰寫4頁約600餘字、夾雜以第三人稱方式敘述及文句不通順、重複謄寫的自白書，啟人疑竇。

再審庭也傳喚死囚陳錫卿作證，陳表示呂未涉案，是遭警方刑求才這樣說，並當庭向呂道歉三次。呂則說「太慢了」，他失去的是最青春的時代，現已65歲，是很悲哀的事，外人無法體會，如陳遭槍決，也沒辦法替他作證了。高院再審去年改判呂無罪。

現今從事營造工作的呂金鎧，去年有到庭聽判，得知結果表示1993年司法沒像現在進步，感謝法院願相信他清白，他才能告訴天上父母「兒子真的沒有錯，可以放心做天使」，現在只想平淡過生活。

精華 FAQ

  • 最高法院認為，高院再審無罪判決未綜合判斷全部不利證據，像陳錫卿供述等也未妥適處理，且有引用證據與卷證不符、理由矛盾等問題，因此撤銷發回更審。

  • 關鍵在於更七審採用較新DNA鑑定技術，結果顯示與陳錫卿相符、卻與呂金鎧不符，讓法院重新檢視舊案證據，進而准許再審並一度改判無罪。

  • 他在1993年案發後先被逮捕，2006年更六審判20年後未再上訴而確定，之後入獄與羈押共19年多才假釋，直到聲請再審獲准，才有機會重獲無罪判決。

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