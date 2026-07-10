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台陸軍上校旅長 帶幹部上酒店喝到天亮 遭拔官

記者張議晨／高雄10日電
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陸軍第八軍團轄屬高雄市後備旅林姓上校旅長涉帶隊前往酒店消費，經軍方調查確認屬實調...
陸軍第八軍團轄屬高雄市後備旅林姓上校旅長涉帶隊前往酒店消費，經軍方調查確認屬實調離現職。圖為陸軍第八軍團2025年11月舉行實戰訓練經過市區，非新聞當事人。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長，遭爆帶多名幹部深夜赴高雄制服酒店飲酒至清晨，經調查屬實後已遭調離現職並將從嚴議處。

陸軍八軍團高雄後備旅林姓上校旅長，遭爆7月1日深夜帶旅上校級幹部前往高雄市某間有女陪侍的制服酒店狂歡，喝到翌日清晨才離開，消息傳回軍中引起高層震怒，陸軍火速調查，確認「旅長帶隊上酒店」一事屬實，已將林調離現職，其餘三名在場軍官也調職，後續將開人事評議委員會從嚴議處。

本報系聯合報報導，據了解，林姓旅長1日晚間率旅上幹部前往新興區和平路上一家制服酒店，這家酒店以「敢脫、敢玩」著稱。

同行者包括查察違紀的少校「監察官」，本該是部隊的督導防線，卻與主官一同沉淪；另外還有旅上少校營參謀主任、上尉人事官，後備旅重要幹部全被旅長帶出門。因部隊有入營時間限制，一路狂歡至隔日凌晨4時許才離開酒店。 

「旅長帶隊上酒店」的消息在軍中傳開，陸軍司令部接獲通報，旋即調查。因酒店前的路口監視器就對著大門，該旅還派人前往轄區派出所，試圖以「調查官兵」名義調閱監視器，想確認酒店周邊監視器是否拍到眾人入場，未料早已遭電眼拍下。

陸軍第八軍團昨證實，林姓上校等四人確實涉營外不當行止，林未能恪守官箴，違反風紀，經督察部門行政調查屬實。

另據中國時報報導，第八軍團指出，高階幹部應以身作則，林姓上校等4人未能恪守官箴、違反風紀，除依規定懲處外，也將持續強化人員考核及風紀教育，維護部隊紀律與國軍軍譽，避免類似事件再次發生。

據了解，林姓旅長當晚與旅內少校監察官、少校營參謀主任等4名校級軍官相約外出，由於部隊有嚴格的入營時間限制，這群校級軍官卻將營規拋諸腦後，其中甚至包括主官上校旅長及職司端正軍紀、查察違紀的少校監察官，立即引發議論。

精華 FAQ

  • 主角是陸軍八軍團高雄後備旅的林姓上校旅長，他在7月1日深夜帶著旅內幹部前往高雄市一家有女陪侍的制服酒店飲酒狂歡，直到翌日清晨才離開。

  • 同行者包括少校監察官、少校營參謀主任與上尉人事官等校級軍官，連負責查察違紀的監察官都在場，等於主官與督導幹部一起違反營規，因此引發軍中強烈議論。

  • 陸軍督察部門查證屬實後，已將林姓旅長調離現職，其他3名在場軍官也一併調職，後續還將召開人事評議委員會，依規定從嚴懲處並強化風紀教育。

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