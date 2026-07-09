集體虐童 基隆名人幼兒園廢止設立許可 園長等6人交保

基隆市政府8日公布第二階段行政調查結果，認定七堵區私立名人幼兒園有集體不當對待行為，違法情節重大，宣布廢止設立許可。（記者游明煌／攝影）

基隆市七堵區私立「名人」幼兒園教保員涉集體虐童，負責人林賢章、劉姓園長及4名教保員前天被移送法辦，各以10到20萬元不等交保。市府昨公布第二階段行政調查結果，認定有集體不當對待行為，違反「教保服務人員條例」，違法情節重大，宣布廢止設立許可。

基隆市政府宣示，對負責人及涉案人員採取嚴厲重罰，對「機構管理責任」零容忍的鐵腕決心，未來將加強對幼托機構督導與抽查，違法行為從嚴懲處。

市府秘書長謝孝昆謝孝昆說，經過市府跨局處全力徹查，相關行政調查與懲處結果，認定該園違法情節重大，依教保服務人員條例廢止名人幼兒園之設立許可。

謝孝昆指出，負責人林賢章身為管理者帶頭違法，與園內人員形成不作為的共犯結構、長期隱瞞、不當對待幼兒，裁罰最高60萬元，終身不得擔任教保服務機構之負責人；負責人未取得教保服務人員資格私自從事教保，裁處15萬元，累計共裁罰84萬元。

市府先前公布涉案中班教保員林佳靜、劉可婕，各裁罰40萬。昨再公布大班教保員楊麗玉及助理教保員黃淑芳，不當對待幼兒情節重大，各裁處40萬元，終身不得擔任教保服務人員，逐出教保服務體系。

市府說，幼兒園安置58名幼童依家長意願轉往國小附幼、公私立幼兒園。檢警清查受虐影片，教保員有推打、拍頭、拽拉身體、腳踹小朋友等不當行為，10名家長提告，橫跨中、大班。