集體虐童 基隆名人幼兒園廢止設立許可 園長等6人交保
基隆市七堵區私立「名人」幼兒園教保員涉集體虐童，負責人林賢章、劉姓園長及4名教保員前天被移送法辦，各以10到20萬元不等交保。市府昨公布第二階段行政調查結果，認定有集體不當對待行為，違反「教保服務人員條例」，違法情節重大，宣布廢止設立許可。
基隆市政府宣示，對負責人及涉案人員採取嚴厲重罰，對「機構管理責任」零容忍的鐵腕決心，未來將加強對幼托機構督導與抽查，違法行為從嚴懲處。
市府秘書長謝孝昆謝孝昆說，經過市府跨局處全力徹查，相關行政調查與懲處結果，認定該園違法情節重大，依教保服務人員條例廢止名人幼兒園之設立許可。
謝孝昆指出，負責人林賢章身為管理者帶頭違法，與園內人員形成不作為的共犯結構、長期隱瞞、不當對待幼兒，裁罰最高60萬元，終身不得擔任教保服務機構之負責人；負責人未取得教保服務人員資格私自從事教保，裁處15萬元，累計共裁罰84萬元。
市府先前公布涉案中班教保員林佳靜、劉可婕，各裁罰40萬。昨再公布大班教保員楊麗玉及助理教保員黃淑芳，不當對待幼兒情節重大，各裁處40萬元，終身不得擔任教保服務人員，逐出教保服務體系。
市府說，幼兒園安置58名幼童依家長意願轉往國小附幼、公私立幼兒園。檢警清查受虐影片，教保員有推打、拍頭、拽拉身體、腳踹小朋友等不當行為，10名家長提告，橫跨中、大班。
市府第二階段行政調查認定，園內存在集體不當對待幼兒行為，違反教保服務人員條例，且情節重大，因此依法廢止該園設立許可。 負責人林賢章累計被裁罰84萬元，並終身不得擔任教保服務機構負責人；多名教保員各遭40萬元裁罰，部分人員也被終身禁止從事教保工作。 園方已安置58名幼童，依家長意願轉往國小附幼或其他公私立幼兒園；檢警清查影片發現有推打、拍頭、拽拉、腳踹等不當行為，已有10名家長提告。
精華 FAQ
市府第二階段行政調查認定，園內存在集體不當對待幼兒行為，違反教保服務人員條例，且情節重大，因此依法廢止該園設立許可。
負責人林賢章累計被裁罰84萬元，並終身不得擔任教保服務機構負責人；多名教保員各遭40萬元裁罰，部分人員也被終身禁止從事教保工作。
園方已安置58名幼童，依家長意願轉往國小附幼或其他公私立幼兒園；檢警清查影片發現有推打、拍頭、拽拉、腳踹等不當行為，已有10名家長提告。
上一則
ADB大幅上修台灣成長率 2026年衝9.5% 先進亞洲第一名
下一則