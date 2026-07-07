高雄男欠債10萬遭捅死 主嫌羈押、債主與1共犯在逃

高雄市5男1女4日凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治，警方當天先逮2名犯嫌。(記者石秀華／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄傅姓男子因欠債十萬元遭多人上門討債，衝突中背部遭張姓男子持刀刺傷，送醫後仍不治；警方已逮四嫌，債主與一名共犯持續追緝。

14年前曾販毒、有「警察殺手」之稱的穿甲彈被捕入獄的傅姓男子，因欠人10萬元未還，4日凌晨遇債主和四男一女至其租屋處討債起口角，背部遭捅二刀經送醫不治；警方當天先逮獲2男，5日晚在屏東東港逮獲行凶的張姓男子及其在場的柯姓女友，檢察官審訊後諭知張男聲押禁見獲准，柯女則無保請回，債主和另名共犯仍在逃。

本報系聯合報報導，死者傅男經檢警初步相驗，發現背部有兩刀穿刺傷，其中一刀刺中肺部，疑氣胸，讓原本送醫前還有意識的富男疑因氣胸、失血過多死亡，詳細死因檢警擇期本周四複驗，以釐清確切死因；全案警方將依傷害致死罪嫌偵辦。

這起凶殺案發生在本月4日凌晨3點多，當時有五男一女前往60歲傅姓男子位於忠孝一路某大樓的租屋處，一行人搭電梯直上5樓，進屋後，債主疑向傅男追討積欠的10萬元債務，雙方起爭執。

混亂中，有人持疑似彈簧刀連續刺向傅男背部，五男1女見傅血濺現場倒地，見苗頭不對，隨即搭車逃離現場。

轄區三民一警分局警方於3時40分獲報趕抵現場，救護員緊急將重傷的傅男緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

案發後，警方以車追人，先逮捕在場的孫姓（39歲）及薛姓（43歲）2名男子；警方初步了解，死者傅男疑欠人10萬元債務未還，債主為了討債，找來孫男等5人助陣，沒料其中一男持刀刺殺傅男，致其傷重不治。

孫、薛2男落網後，警方持續以車追人，發現犯嫌搭多元計程車逃逸，以車追人，5日晚先在東港逮捕涉嫌持刀刺殺傅男的張姓男子及其當時也在場的女友。

據台北中國時報報導，張嫌坦承動手行凶，辯稱只是想「警告」傅，卻不慎「下手過重」，警詢後依傷害致死罪嫌將張、柯2人移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，以張嫌犯罪嫌疑重大，且共犯未到案，有勾串之虞，諭知聲押禁見獲准，柯女則無保請回。全案目前已有4嫌落網，但債主及另名共犯仍在逃，警方已掌握2人身分及逃逸方向，持續追捕中。