我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

台名嘴矢板明夫被毆打 曝陸籍男嫌在香港監獄「進進出出」

記者張曼蘋／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻7日邀民進黨立委林月琴、矢板明夫受訪。（取材自...
廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻7日邀民進黨立委林月琴、矢板明夫受訪。（取材自「新聞放鞭炮」YT）

台灣印太戰略智庫執行長矢板明夫昨(6日)在台中擔任講師，遭33歲中國大陸籍廖姓男子襲擊毆臉。矢板明夫今上午表示，對方就是有預謀的，且在香港疑似在「監獄進進出出」，應是受雇於人來的，若遇到這種事退卻，對方的目的就達到，台灣言論自由會一步步失去，這時候一定要繼續站出來發言，就是最有效的反擊。

廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻今邀民進黨立委林月琴、矢板明夫受訪。其中矢板明夫被問及遭攻擊一事，他說，對方就是一個有計畫、有預謀的，且香港友人傳來一個地方上同姓同名、年齡也相同的人，若資訊無誤的話，對方在香港從十幾歲時候就開始犯罪，一直在監獄進進出出，因此應是受人指使來的，「我想這種人平常是不會看一些政論節目的，對我的一些言論或評論這些國際政治，應該不會是出於什麼憤怒，而是受雇於人而來的。」

矢板明夫表示，這種手法和四、五年前香港的反送中時期類似，這次也是用同樣手段派來的，他參加為期兩天的訓練營，該名嫌犯就在演講的咖啡廳等待，直到6日看到他後，全程約莫10秒鐘左右，打完人後就非常從容地走出去，完全不慌不忙，且在機場落網時還換裝，這就是一個有計畫性地對言論自由的打壓。

矢板明夫還說，當對方有講廣東話、粵語，但他沒有聽懂，就被揮拳，而且打得是嘴巴。周玉蔻反問，「應該是讓你閉嘴，或者說……你覺得他不是隨便打的，他是往、衝你的嘴巴上打，就是叫你少講話的意思？」矢板明夫說，他也認為是這個意思。

不過，矢板明夫強調，雖然還是會受影響，但遇到這種事情，如果退卻了，對方的目的就達到了，那台灣的言論自由會一步步失去，所以這個時候一定要繼續站出來，繼續做自己該做的事、要繼續在媒體上發言，就是對最有效的反擊。

精華 FAQ

  • 他是在台中擔任講師、參加兩天訓練營期間，於演講咖啡廳外遭到33歲中國大陸籍廖姓男子突襲毆臉。

  • 矢板明夫說，對方行動快速且有計畫，還疑似有香港監獄進出紀錄，因此推測不是臨時起意，而是受雇或受指使而來。

  • 他表示雖然會受到影響，但若因此退卻，對方目的就會達成，所以自己仍會繼續在媒體上發言，作為最有效的反擊。

民進黨 香港

上一則

矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法「恐涉更嚴重層面」

延伸閱讀

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊
矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法「恐涉更嚴重層面」

矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法「恐涉更嚴重層面」
台名嘴矢板明夫受邀演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

台名嘴矢板明夫受邀演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷
男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54

超人氣

更多 >
快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
世界盃／美國隊巴洛根禁賽撤銷 挪威主帥發聲：FIFA鑄下大錯

世界盃／美國隊巴洛根禁賽撤銷 挪威主帥發聲：FIFA鑄下大錯
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請