台名嘴矢板明夫被毆打 曝陸籍男嫌在香港監獄「進進出出」

廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻7日邀民進黨立委林月琴、矢板明夫受訪。（取材自「新聞放鞭炮」YT）

台灣印太戰略智庫執行長矢板明夫昨(6日)在台中擔任講師，遭33歲中國大陸籍廖姓男子襲擊毆臉。矢板明夫今上午表示，對方就是有預謀的，且在香港 疑似在「監獄進進出出」，應是受雇於人來的，若遇到這種事退卻，對方的目的就達到，台灣言論自由會一步步失去，這時候一定要繼續站出來發言，就是最有效的反擊。

廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻今邀民進黨 立委林月琴、矢板明夫受訪。其中矢板明夫被問及遭攻擊一事，他說，對方就是一個有計畫、有預謀的，且香港友人傳來一個地方上同姓同名、年齡也相同的人，若資訊無誤的話，對方在香港從十幾歲時候就開始犯罪，一直在監獄進進出出，因此應是受人指使來的，「我想這種人平常是不會看一些政論節目的，對我的一些言論或評論這些國際政治，應該不會是出於什麼憤怒，而是受雇於人而來的。」

矢板明夫表示，這種手法和四、五年前香港的反送中時期類似，這次也是用同樣手段派來的，他參加為期兩天的訓練營，該名嫌犯就在演講的咖啡廳等待，直到6日看到他後，全程約莫10秒鐘左右，打完人後就非常從容地走出去，完全不慌不忙，且在機場落網時還換裝，這就是一個有計畫性地對言論自由的打壓。

矢板明夫還說，當對方有講廣東話、粵語，但他沒有聽懂，就被揮拳，而且打得是嘴巴。周玉蔻反問，「應該是讓你閉嘴，或者說……你覺得他不是隨便打的，他是往、衝你的嘴巴上打，就是叫你少講話的意思？」矢板明夫說，他也認為是這個意思。

不過，矢板明夫強調，雖然還是會受影響，但遇到這種事情，如果退卻了，對方的目的就達到了，那台灣的言論自由會一步步失去，所以這個時候一定要繼續站出來，繼續做自己該做的事、要繼續在媒體上發言，就是對最有效的反擊。