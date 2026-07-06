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矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法「恐涉更嚴重層面」

記者楊德宜／台北即時報導
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印太戰略智庫執行長矢板明夫。(聯合報系資料照)
印太戰略智庫執行長矢板明夫。(聯合報系資料照)

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨(6)天在台中擔任講師遭襲擊。他今天凌晨在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專向關心他的民眾致謝，他表示，這起事件不應僅被視為單純的傷害案件，因為可能涉及更嚴重的層面。

矢板明夫發出5點說明，第一，他昨天已經到醫院接受檢查，目前傷勢無大礙。嘴唇因撞擊而裂傷，當場流了不少血，現在已經逐漸癒合。不過門牙仍有些鬆動，吃東西時還會疼痛，目前只能進食流質食物，希望今天能有所改善。

矢板明夫說，第二，襲擊他的嫌犯，從其行動方式來看，似乎具有相當程度的準備。「他在旅館咖啡廳等待了我將近兩天」，確認目標後，從出手攻擊、迅速離開現場，到途中更換衣物、前往機場購買機票、準備離境，以及被警方逮捕後的否認態度，整個過程行動沉著、心理素質相當穩定，顯示此案並非臨時起意，而是有備而來。

第三，他認為，這起事件不應僅被視為單純的傷害案件，因為可能涉及更嚴重的層面。從事件的背景及作案手法來看，與數年前香港人士在台灣遭暴力攻擊的事件有很多相似點。是否與近期開始施行的《民族團結進步促進法》有所關聯，亦值得有關單位深入調查釐清。包括是否涉及對台灣言論自由的政治性打壓，以及是否存在有組織的策畫與執行。

第四，矢板明夫特別感謝台中市警察局第六分局的員警，以極高的效率迅速偵破案件，並在機場成功逮捕嫌犯。如果嫌犯順利逃離台灣，不僅案件偵辦將更加困難，也可能讓許多勇於發聲的人對自身安全產生更大的疑慮。

矢板明夫表示，第五，正如作家汪浩說的「面對红色黑幫侵門踏戶，台灣不容暴力恫嚇」。面對任何形式的暴力與威嚇，他不會退縮，也不會屈服。他將以理性與堅定的態度，繼續為台灣的自由、民主發聲，並一如既往推動台日友好。

他再次感謝所有關心他的朋友。「大家的每一句慰問、每一份支持，都是我繼續前行的重要力量」。

精華 FAQ

  • 他已到醫院檢查，確認傷勢暫時無大礙，但嘴唇有裂傷、門牙略鬆動，吃東西仍會疼痛，目前只能先吃流質食物並觀察恢復情況。

  • 矢板明夫指出，嫌犯疑似長時間蹲點、攻擊後迅速離開，還更換衣物並準備搭機，整體行動很有計畫性，因此懷疑背後可能牽涉更嚴重的政治層面。

  • 他感謝台中警方迅速破案並在機場逮捕嫌犯，也表示自己不會因暴力或威嚇退縮，將持續以理性態度為台灣自由、民主與台日友好發聲。

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