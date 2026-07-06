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台名嘴矢板明夫受邀演講 遭不明男子尾隨攻擊挫傷

記者余采瀅／台中即時報導
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日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開...
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。(圖／施志昌提供)

台灣名嘴、日裔資深媒體人矢板明夫今受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料近午時分，演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸，矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。對此，矢板明夫與春雨文教基金會董事長、中市議員施志昌強烈嚴厲譴責暴力。

「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」是由春雨文教基金會主辦的青年培力營隊，7月5日至6日在台中永豐棧酒店舉行，今天邀請矢板明夫擔任營隊講師。矢板明夫11點多演講結束後，欲離開飯店時，卻遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，隨後逃逸現場；現場工作人員第一時間將矢板明夫送醫治療並報警處理。

據現場工作人員透露，該名施暴男子這兩日都在飯店徘徊，行徑可疑。

施志昌強調，不論施暴者的動機為何，企圖用拳頭讓人失聲的行為，就是對民主自由最嚴重的挑釁。基金會將全力配合警方調查，提供飯店及周邊相關監視器畫面。

施志昌同時嚴正呼籲警方務必在最短時間內全力緝兇，查明幕後是否有指使者與真正動機，依法嚴辦、絕不姑息，以捍衛社會治安與言論自由。

春雨文教基金會強調，目前已派員全程陪同矢板明夫就醫，後續將全力協助其醫療與法律追訴事宜。營隊其餘課程也已加強維安防護，確保全體學員與講師的安全。

精華 FAQ

  • 他受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，演講於上午結束後離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨並出手攻擊臉部，隨後對方逃逸。

  • 工作人員第一時間將矢板明夫送醫治療並報警處理，春雨文教基金會也表示會全力配合警方調查，提供飯店及周邊監視器畫面。

  • 施志昌與矢板明夫都嚴厲譴責暴力，基金會並承諾協助醫療與法律追訴，且已加強營隊後續課程維安，確保學員與講師安全。

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