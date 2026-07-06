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進口蘇丹紅辣椒粉 貿易商挨罰846萬 不服打行政訴訟敗訴

記者張議晨／高雄6日電
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辣椒粉示意圖。(本報資料照片)
辣椒粉示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

津棧國際貿易因進口蘇丹紅辣椒粉遭罰846萬元提起行政訴訟，高雄高等行政法院認定衛生局處分合法，判公司敗訴。

高雄龍海同記公司負責人李彥廷被控以親友公司掩護，進口含蘇丹紅色素的辣椒粉來台，造成全台食安恐慌，李彥廷一審被依詐欺等罪判刑4年。他經營的津棧國際貿易公司曾因此被衛生局開罰846萬元，該公司不服打行政訴訟，高雄高等行政法院認為衛生局處分無誤，判決敗訴。

李彥廷在台灣、大陸成立同名的龍海同記公司，並以親友名義在台灣成立津棧、廣元、佳廣、海順、初衣食伍、釜山、杰展國際等公司，各公司交互掩護，2020年起自中國大陸進口含蘇丹紅辣椒粉來台。

為規避邊境抽驗，2023年2月起，津棧、廣元從大陸龍海公司進口含蘇丹紅色素辣椒粉，經香港公司轉運來台，送驗時則由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的樣品送驗，並更換樣品，成功輸入近百噸違規辣椒粉來台。

事後辣椒粉被檢出蘇丹紅，各縣市衛生局溯源稽查，查出李彥廷旗下公司為負責的進口商，依食安法、詐欺等罪送辦。

李彥廷名下各公司，因不配合衛生局稽查，高雄市政府衛生局送出多張罰單，總計依違反食安法等規定開罰8172萬元，李彥廷也被依詐欺罪合併判刑4年，案件已上訴二審。

由李彥廷擔任負責人的津棧國際貿易有限公司，因蘇丹紅辣椒粉案被開罰846萬元，李彥廷不服提行政訴訟，主張罰單有重複處罰問題，有違比例原則，且衛生局未給予充分準備時間，並不是他們提供不實資料供稽查。

高雄高等行政法院審理後，法官認為衛生局2024年2月26日前往稽查時，就有要津棧公司提供下游資訊及庫存表資料，等到該公司隔月4日提供資料給衛生局，相當有9天準備時間，並沒有不合理之處。

法官認為，津棧公司屢次經衛生局通知應儘速提交下游廠商及出貨產品名稱等資料，均未按時完整提出，況且津棧公司2019年5月起就在「非追不可系統」申報資料，公司還有雇用倉管、品管及會計等相關人員，不會因法定代表人被羈押，而無法改正申報不實資料，衛生局處分並無違誤，判津棧公司敗訴。

除津棧公司不服開罰提起訴訟外，李彥廷旗下關係企業也有部分不服衛生局開罰正提起訴訟，陸續由行政法院審理中。

精華 FAQ

  • 因該公司被認定與蘇丹紅辣椒粉進口案有關，且未按要求完整提供下游資訊、庫存及出貨資料，衛生局依食安法等規定裁罰846萬元。

  • 津棧主張罰單有重複處罰與違反比例原則問題，也認為衛生局未給足準備時間，且自己並未提供不實資料供稽查。

  • 法院認為衛生局給了約9天準備時間，且津棧屢次未完整提交資料，另公司早已申報多年並有相關人員可處理，因此判決敗訴。

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