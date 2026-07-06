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已婚警夜奔女同事家「換螢幕」 妻求償60萬不成

記者張議晨／高雄6日電
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高雄高分院。(本報資料照片)
高雄高分院。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

黃女因丈夫對同分局女同事傳曖昧訊息並深夜到訪提告求償60萬，但一、二審都認定女方未介入婚姻，判黃女敗訴確定。

黃姓女子和從警的林姓丈夫結婚多年，2023年黃女看到丈夫傳訊給同分局的女同事「我整個腦子都是你」，還在深夜直奔女方家中「換螢幕」，氣得提告女同事求償60萬元(台幣，下同，約1萬8800美元)，一審法官認為訊息只是林男單相思，判黃女敗訴，她不服上訴，高雄高分院認為林男雖有追求女同事，但對方有勸林回歸家庭，判黃女敗訴確定。

判決指出，黃女與林男2016年結婚，兩人育有兩名子女，2023年間，黃女從林男手機發現他曾傳訊給女同事「抱完你要下車我也捨不得」、 「我整個腦子都是你」，雖然對話過程女同事未正面回覆，但林男仍繼續傳訊「你就是怕我啊一直閃」、「你不讓我愛我沒辦法靠近」。

之後女方才回訊「你這樣出來，都不會擔心怕遇到認識的人？你就真的這麼愛我？你已經占有我了，我們當作什麼都沒發生過。」

且不僅傳訊，林男甚至曾於深夜出現在女同事家中，被黃女當場抓到；黃女事後氣炸，認為女同事與丈夫過從甚密，已逾越一般同事情誼，向女同事提告求償60萬元。

屏東地方法院審理時，挨告的女同事反駁，稱對話紀錄看得出來是林男單方面示愛，她還開導林男要好好經營家庭，至於林男出現在她家，是為了省錢才請她幫忙換手機螢幕，黃女的錄影畫面都可以看到更換螢幕的設備。

法官認為，林男傳訊給女同事的文字雖然曖昧，但無其他親密影像證據，若僅以訊息推論兩人有不正常男女關係，無異為文字獄，對話內容偏林男單方面追求，判黃女敗訴。

黃女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為林男確實多次對女同事示愛，但女方在對話中始終保持距離，不僅反問「你跟你太太談得如何？」，更直言「必須理性，因為你是有家庭的人」、「不要莽撞」、「好好疼惜太太」，顯見女方並無介入婚姻之意，駁回黃女上訴確定。

精華 FAQ

  • 黃女從丈夫手機發現多則曖昧訊息，並指丈夫還曾深夜到女同事家中，認為兩人互動已超出一般同事情誼，因此提告求償60萬元。

  • 法官認為對話內容主要是林男單方面示愛，女同事並未積極回應，反而多次勸他回歸家庭，缺乏證據證明兩人有不正常男女關係。

  • 屏東地院一審判黃女敗訴，高雄高分院上訴後也認為女同事無介入婚姻之意，駁回上訴，黃女求償60萬元未獲支持，判決確定。

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