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脫2國小女童褲子打屁股...成立性騷擾 女導師官司敗訴

記者林孟潔／台北3日電
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新北市樹林區國小女老師何欣怡當眾脫女學生褲子打屁股。圖為示意圖，與本案無關。(本...
新北市樹林區國小女老師何欣怡當眾脫女學生褲子打屁股。圖為示意圖，與本案無關。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

何姓女導師因當眾脫下兩名女童褲子並打臀，遭判傷害罪定讞，校方與性平會認定構成校園性騷擾，要求輔導與性平課程，她提告後仍敗訴。

新北市樹林區國小教師何欣怡3年前脫掉2名女學童內、外褲，拿斷裂呼拉圈塑膠條打屁股，造成臀部瘀青，且在大庭廣眾下脫褲打人，也讓女童覺得不堪，法院判刑6月定讞。校方認定性騷擾成立，並命完成8小時心理輔導、8小時性別平等教育課程，何女不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

2023年3月間，何欣怡被家長投訴於2022年12月19日上課時間，因不滿2名一年級女童上課鐘響後仍在教室外遊玩，未及時進入教室，且是由其他班級導師帶回教室，她當眾脫掉2名女童的外褲及內褲，持斷裂呼拉圈抽打女童裸露的臀部。案發後，何女2023年8月底被處分停聘3年，社會局也依兒童及少年福利與權益保障法開罰30萬。

刑事部分，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判何欣怡9月徒刑，二審減為6月定讞。行政部分，學校性別平等教育委員會組成調查小組認定成立性騷擾，並決議命何女半年內完成8小時心理輔導及8小時性別平等教育課程，何女不服提行政訴訟救濟。另校方也核定記何女大過一次處分。

北高行認為，雖然何欣怡否認犯行，但性平會調查小組審酌學童陳述明確，加上卷證資料，認定何女確實有脫褲打人一事。何女讓2名女學童外露臀部，足使一般人認為具有性意味，且使在場學生都能看到2人的屁股，也影響人格尊嚴。

北高行指出，調查小組考量事件發生時，2名女學童均為國小一年級學生，何欣怡是資深女教師且擔任班導師，雙方有身分、年齡、智識程度、社會經驗等權力差距，認定成立校園性騷擾，並命何女收到第2次調查報告後半年內，完成8小時心理輔導及8小時性別平等教育課程，認事用法均無違誤，判決何女敗訴。

精華 FAQ

  • 她被指在上課時間，當眾脫掉兩名一年級女童的內外褲，並持斷裂呼拉圈塑膠條抽打臀部，造成女童瘀青，也讓孩子在眾人面前感到羞辱與不堪。

  • 刑事部分，二審判處她六月徒刑定讞；行政上，校方停聘三年，社會局開罰三十萬元，性平會並命她完成心理輔導與性別平等教育課程。

  • 法院認為調查小組依學童陳述與卷證，足認她確有脫褲打人；讓女童臀部外露，具有性意味並損及人格尊嚴，加上師生間權力差距，故認定成立性騷擾。

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