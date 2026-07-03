綁學生「沖天炮」髮型還羞辱 師辯情緒失控 法院判賠錢

AI摘要 文章摘要整理： 基隆某國小女導師當眾以橡皮筋綁拉學生頭髮羞辱，法院認定屬惡意不法侵害，判師校連帶賠償37萬餘元。

基隆市某國小女導師將一名女學生叫上講台，在全班學生面前，將學生頭髮以橡皮筋綁成「沖天炮」髮型再用力拉扯，全班哄堂大笑，學生羞辱痛哭，法官判決導師及學校連帶賠償台幣37萬餘元。市府教育處回應，該師記小過，也將督導各校落實正向管教。

該起不當管教事件發生在2023年6月，家長指控女導師無故要求學生至教室講台中央，以多條橡皮筋將頭髮綑綁豎立頭頂，再將橡皮筋大力扯下，全班學生哄堂大笑，學生屢次想掙脫遭控制，直至拔光橡皮筋為止，學生遭拉扯疼痛及遭羞辱哭泣。

家長說，學校調查小組判定導師行為構成教育部 「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的體罰，造成學生身體、心理傷害。

導師聲稱學生違反上課秩序，雖有失當的管教行為，卻是基於糾正、教育目的，在長期輔導壓力及突發刺激下一時情緒失控，對學生表達歉意。

法官指出，經調閱監視器還原，畫面未見學生有干擾上課秩序等行為，導師長達5分鐘反覆對學生以強制力拉扯頭髮、肢體，拍打、固定欲掙脫的學生，是對學生不滿及惡意的不法侵害行為，非一時情緒失控。

教育處回應，學校已對該師記小過一次，後續該師有改善；任何體罰或不當管教行為都不應發生，將持續督導各校落實正向管教。