綁學生「沖天炮」髮型還羞辱 師辯情緒失控 法院判賠錢
基隆某國小女導師當眾以橡皮筋綁拉學生頭髮羞辱，法院認定屬惡意不法侵害，判師校連帶賠償37萬餘元。
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基隆某國小女導師當眾以橡皮筋綁拉學生頭髮羞辱，法院認定屬惡意不法侵害，判師校連帶賠償37萬餘元。
基隆市某國小女導師將一名女學生叫上講台，在全班學生面前，將學生頭髮以橡皮筋綁成「沖天炮」髮型再用力拉扯，全班哄堂大笑，學生羞辱痛哭，法官判決導師及學校連帶賠償台幣37萬餘元。市府教育處回應，該師記小過，也將督導各校落實正向管教。
該起不當管教事件發生在2023年6月，家長指控女導師無故要求學生至教室講台中央，以多條橡皮筋將頭髮綑綁豎立頭頂，再將橡皮筋大力扯下，全班學生哄堂大笑，學生屢次想掙脫遭控制，直至拔光橡皮筋為止，學生遭拉扯疼痛及遭羞辱哭泣。
家長說，學校調查小組判定導師行為構成教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的體罰，造成學生身體、心理傷害。
導師聲稱學生違反上課秩序，雖有失當的管教行為，卻是基於糾正、教育目的，在長期輔導壓力及突發刺激下一時情緒失控，對學生表達歉意。
法官指出，經調閱監視器還原，畫面未見學生有干擾上課秩序等行為，導師長達5分鐘反覆對學生以強制力拉扯頭髮、肢體，拍打、固定欲掙脫的學生，是對學生不滿及惡意的不法侵害行為，非一時情緒失控。
教育處回應，學校已對該師記小過一次，後續該師有改善；任何體罰或不當管教行為都不應發生，將持續督導各校落實正向管教。
導師將女學生叫上講台後，當著全班面前用多條橡皮筋把頭髮綁成沖天炮，再反覆用力拉扯，過程中學生痛哭掙扎，最後遭到羞辱。 法官調閱監視器後發現，畫面未見學生干擾秩序，導師卻長達五分鐘反覆拉扯、拍打與固定學生，認定這是帶有不滿與惡意的侵害行為。 學校已對該師記小過一次，教育處表示其後有改善，但仍強調體罰與不當管教不應發生，並將持續督導各校落實正向管教措施。
精華 FAQ
導師將女學生叫上講台後，當著全班面前用多條橡皮筋把頭髮綁成沖天炮，再反覆用力拉扯，過程中學生痛哭掙扎，最後遭到羞辱。
法官調閱監視器後發現，畫面未見學生干擾秩序，導師卻長達五分鐘反覆拉扯、拍打與固定學生，認定這是帶有不滿與惡意的侵害行為。
學校已對該師記小過一次，教育處表示其後有改善，但仍強調體罰與不當管教不應發生，並將持續督導各校落實正向管教措施。
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