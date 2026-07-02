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錢櫃22歲女員工為關窗墜樓亡 負責人練台生遭起訴

記者蕭雅娟／台北2日電
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錢櫃KTV中華新館吳姓女員工為關閉八樓逃生窗，踩上堆疊的塑膠籃探出上半身關窗，墜樓身亡。台北地檢署認為，錢櫃未依規定提供安全防護設備，依違反職業安全衛生法、過失致死等罪嫌，起訴錢櫃負責人練台生及台北西門分公司。

檢方追查，前年11月13日晚間，錢櫃中華新館正職服務生及代理組長22歲吳姓女子輪值，發現八樓緊急逃生窗開啟向外推出，她身高約154公分，為關窗從八樓包廂外拿兩個塑膠籃，堆疊後高度約80公分，放在逃生窗下方。

吳請櫃台同事拿手電筒照明，她踩上塑膠籃、探出上半身要拉回關閉逃生窗，但塑膠籃破裂翻落，吳從34公尺高處墜落到一樓後巷地面，經送醫急救，因高處墜落、胸部、四肢多處外傷骨折死亡。吳的父親提告，北市勞動局也函送北檢。

檢警勘驗測量現場，逃生窗窗台距離樓地板高度約133公分，外推逃生窗窗框距離窗台約60公分，逃生窗下方女兒牆高度約124公分，堆疊後塑膠籃最高處與女兒牆上緣距離約44公分，此處無照明。

檢察官傳喚練台生及公司主管等人出庭，公司認為該逃生窗台處，並非一般員工的工作場所。

檢察官認為，逃生窗旁有一間電氣室，仍會有維修人員經過此處，且該大樓為員工工作場域，雇主依職安法規定，對防止有墜落、物體飛落或崩塌之虞的作業場所引起的危害，應有符合規定的必要安全衛生設備及措施。

檢方認定，錢櫃台北西門分公司未提供必要安全防護措施，依法起訴科以罰金刑，練台生涉職安法、過失致死罪，從重依過失致死罪起訴。

精華 FAQ

  • 檢方調查指出，女員工為關閉八樓外推的逃生窗，踩上堆疊塑膠籃後探出上半身，因籃子破裂翻落，從約34公尺高處墜樓身亡。

  • 檢方認為逃生窗附近屬員工工作場域，且旁邊有電氣室與維修動線，業者應提供防墜等必要安全衛生設備與措施，卻未依規定設置。

  • 北檢已起訴錢櫃負責人練台生與台北西門分公司，罪名包括違反職業安全衛生法及過失致死；其中個人部分從重依過失致死罪起訴。

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