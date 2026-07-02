我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

性侵猥褻逾40童 園長之子毛畯珅二審再判刑2878年

記者林孟潔／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅（左）。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅（左）。圖／聯合報系資料照片

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅，性侵、猥褻及偷拍6名女童被判刑28年8月定讞，另被查出有逾40名幼童受害，一審判刑30年。檢方上訴，台灣高等法院昨加重改依544罪各判2年至14年不等徒刑，累計刑度2878年4月；可上訴。

本案另有逾400罪一審各判2年至14年不等徒刑，總刑度也突破千年，因毛畯珅、檢察官皆未提上訴而已定讞。本案若確定，將與前案殘刑由檢方聲請定應執行刑，刑法有期徒刑上限30年，毛最多服刑30年。

毛以講故事名義性侵、猥褻多名女童，並拍下影像留存，檢方查出他2022年7月11日至2023年7月10日，對6名未滿7歲女童下手，擴大追查發現他在幼兒園等地對幼童強制性交、猥褻，再用手機拍下過程，被害幼童39人，起訴後陸續追加被害人數。

一審認定毛犯510罪，具社工及幼保專業，卻將被害人視同發洩性慾工具，身為幼保機構負責人之子，對被害人具權威管教地位，被害人父母向幼兒園反應，毛仍持續犯罪，沒有悔悟態度，判刑30年，併科罰金台幣5億餘元（約1567美元）。

檢方提上訴，高院認定除了定讞的犯行之外，毛偷拍25名幼童性影像，另有72人次無法辨識身分、306人次非幼兒園幼童受害，更有108名幼童被以強暴方式拍攝性影像，毛也在幼兒園大廳監視器死角處猥褻女童。

高院指出，毛2022年在幼兒園親水活動後，以手機登入監視器軟體，擅自下載幼童在教室更衣半身或全身赤裸畫面，轉存留檔供自己觀看；2018年5月至2023年2月接續透過社群軟體下載兒少性交、猥褻或裸露性器影像。

高院指出，毛稱對年紀小的女孩特別有興趣，幼兒園女童他都摸過，拍攝女童下體是為收藏觀覽、滿足個人性慾，審酌他被查獲否認犯行，繼續犯罪，直到被查扣物品才認罪，依法判刑。

精華 FAQ

  • 高院認定他除已定讞案件外，還涉偷拍、強制性交與猥褻等多項犯行，合計544罪成立，故逐罪量刑後累計達2878年4月。

  • 檢方與法院認定，毛在幼兒園及相關場所對多名未滿7歲女童下手，受害者至少逾40人，且包含被偷拍性影像、猥褻及強制性交情形。

  • 因台灣刑法對有期徒刑設有執行上限，若本案與前案殘刑合併聲請定應執行刑，實際可執行期間仍受上限約束，最多不超過30年。

高院

上一則

台藥駕也罰…服藥恍神開車恐涉公危罪 哪些違法仍不明確

下一則

唯一南美友邦 巴拉圭不與台灣斷交 「願與中國大陸貿易」

延伸閱讀

檢方控陷溺性癮 網紅孫生涉性侵案判1年4月

檢方控陷溺性癮 網紅孫生涉性侵案判1年4月
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
台書記官偷拍21女還侵占贓物 判刑4年半

台書記官偷拍21女還侵占贓物 判刑4年半
彰化狼祖父性侵2孫女 被告上法院祖母竟逼和解

彰化狼祖父性侵2孫女 被告上法院祖母竟逼和解

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮