性侵猥褻逾40童 園長之子毛畯珅二審再判刑2878年

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅（左）。圖／聯合報系資料照片

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅，性侵、猥褻及偷拍6名女童被判刑28年8月定讞，另被查出有逾40名幼童受害，一審判刑30年。檢方上訴，台灣高等法院昨加重改依544罪各判2年至14年不等徒刑，累計刑度2878年4月；可上訴。

本案另有逾400罪一審各判2年至14年不等徒刑，總刑度也突破千年，因毛畯珅、檢察官皆未提上訴而已定讞。本案若確定，將與前案殘刑由檢方聲請定應執行刑，刑法有期徒刑上限30年，毛最多服刑30年。

毛以講故事名義性侵、猥褻多名女童，並拍下影像留存，檢方查出他2022年7月11日至2023年7月10日，對6名未滿7歲女童下手，擴大追查發現他在幼兒園等地對幼童強制性交、猥褻，再用手機拍下過程，被害幼童39人，起訴後陸續追加被害人數。

一審認定毛犯510罪，具社工及幼保專業，卻將被害人視同發洩性慾工具，身為幼保機構負責人之子，對被害人具權威管教地位，被害人父母向幼兒園反應，毛仍持續犯罪，沒有悔悟態度，判刑30年，併科罰金台幣5億餘元（約1567美元）。

檢方提上訴，高院 認定除了定讞的犯行之外，毛偷拍25名幼童性影像，另有72人次無法辨識身分、306人次非幼兒園幼童受害，更有108名幼童被以強暴方式拍攝性影像，毛也在幼兒園大廳監視器死角處猥褻女童。

高院指出，毛2022年在幼兒園親水活動後，以手機登入監視器軟體，擅自下載幼童在教室更衣半身或全身赤裸畫面，轉存留檔供自己觀看；2018年5月至2023年2月接續透過社群軟體下載兒少性交、猥褻或裸露性器影像。

高院指出，毛稱對年紀小的女孩特別有興趣，幼兒園女童他都摸過，拍攝女童下體是為收藏觀覽、滿足個人性慾，審酌他被查獲否認犯行，繼續犯罪，直到被查扣物品才認罪，依法判刑。