台書記官偷拍21女還侵占贓物 判刑4年半

士林地檢署前書記官林顥倫。(記者林孟潔／攝影)

士林地檢署前書記官林顥倫因偷拍多名女性如廁被判刑3年6月定讞，入監服刑中；他另趁管理贓物庫的機會，侵占手機、針孔攝影機等贓證物，還複製刑案偷拍影像，一審依侵占公有財物、公務員假借職務機會取得公務電腦電磁紀錄罪判刑5年。案件上訴，台灣高等法院今(1)撤銷判決，改判林4年6月徒刑，可上訴。

高院合議庭指出，案件上訴第二審後，林顥倫坦承犯行，且有捐款給犯罪被害人保護協會，因此撤銷改判。

林顥倫2013年起在士林地檢署擔任書記官，並自2021年3月13日擔任贓物庫書記官，負責收受、管理、發還、銷毀贓證物等工作；他明知贓證物在案件確定後應依檢方命令處分，卻將應該銷毀的妨害秘密案贓證物，包含手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡數張等帶回住處。

林顥倫也藉管理贓證物庫機會，從地檢署偵查卷宗光碟中複製偷拍影像檔案至自己隨身碟內，損害檢方偵辦刑案保管公務電腦設備保密性；另藉機在警方將扣案證物繳交入庫後，取出證物記憶卡及手機，將偷拍案、妨害性自主案的相關影像複製到自己隨身碟。

檢方偵辦林顥倫偷拍案件時，指揮檢察事務官搜索林的住處，扣得相關手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡，還有存放偵查影像的隨身碟，因此揭發案情。

林顥倫自稱「生病了」，透過服藥已改善而無歹念，入監後很認真反省，希望能達成與妻子子女的承諾「早點回家」。一審認為林患有窺視症，犯後自白犯罪、繳回犯罪所得，且犯罪情節輕微而予以減刑，依侵占公有財物罪、公務員假借職務機會無故取得公務電腦設備電磁紀錄罪判刑5年。

高院開庭時，林顥倫談及家人淚灑法庭，並表示不知道何時產生性方面的偏差，他案發後做了諮商和輔導，仍然不知道原因，但他接受藥物控制、諮商之後，已經有改善了，他也不會逃避該負的責任。