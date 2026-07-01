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安非他命、K他命成毒駕最大宗 喪屍煙彈有取代毒品咖啡包趨勢

記者李奕昕／台北1日電
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政府聚焦打擊依托咪酯類「喪屍煙彈」，但毒駕及施用毒品案件仍以傳統毒品安非他命最多...
政府聚焦打擊依托咪酯類「喪屍煙彈」，但毒駕及施用毒品案件仍以傳統毒品安非他命最多、K他命居次。（記者李奕昕／翻攝）

毒駕成全民公敵，政府聚焦打擊依托咪酯類「喪屍煙彈」，公告從第二級毒品升為一級，但依警方與衛福部統計，毒駕及施用毒品案件仍以傳統毒品安非他命最多、K他命居次。緝毒警官分析，這兩種毒品施用族群龐大，占整體毒品人口約七成，須加強防制。

刑事局統計，唾液毒品快篩執法去年11月20日上路至今年3月，唾篩陽性4452件，其中檢出安非他命占七成、K他命二成一、依托咪酯類一成六、海洛因一成一、卡西酮近一成，苯二氮平、大麻比率較低，部分案件檢出兩種以上毒品。

依衛福部統計濫用藥物尿液檢驗，多年來安非他命、K他命均分居一、二名，去年檢出陽性8萬6664件，其中安非他命4萬5650件，占五成二，K他命2萬5228件，占二成九，施用狀況最嚴重。

警官表示，喪屍煙彈與近年盛行的毒品咖啡包施用族群重疊性高，去年起有取代毒品咖啡包的趨勢，因代謝快，影響唾篩及尿檢，件數可能被低估，但是安非他命、K他命仍是最主要的施用毒品，連帶毒駕案件多，應從教育、查緝、司法、醫療等加強防制。

警方分析，台灣安非他命、K他命主要來源，產自泰國、緬甸、寮國交界金三角地區，販毒集團以貨櫃、漁船走私來台，也從境外輸入麻黃鹼、氯假麻黃鹼或鹽酸羥亞胺、三級丁氧羰基去甲基K他命等原料，在台製造安非他命或K他命。

刑事局、保安警察第三總隊2023年鎖定來自越南貨輪，在高雄港攔查貨車搜出1.2公噸安非他命，海巡署今年1月在屏東外海登檢漁船，起出1.8公噸K他命，創歷來查獲最大量安非他命、K他命走私紀錄，顯示毒品需求龐大。

根據法務部統計，全國查獲的毒品純質淨重，2022年查獲安非他命1,323.2公斤，2023、2024、2025年分別有915.5、516.1、459.1公斤，今年1至3月已查獲191公斤；2022年K他命2896.7公斤，隔年升至4202.4公斤，前年、去年各有3846.8、3280.2公斤，今年1至3月達132.8公斤。

精華 FAQ

  • 依警方與衛福部統計，最主要仍是安非他命與K他命，兩者長年居於前二名，合計占整體毒品人口約七成，也帶動毒駕案件持續發生。

  • 因依托咪酯類代謝快，可能讓唾液快篩與尿液檢驗較難完整捕捉，實際案件數可能被低估；同時其與毒品咖啡包族群重疊，近年有取代趨勢。

  • 文章指出來源多與金三角走私及境外原料輸入有關，並在台製毒；近年更查獲1.2公噸安毒與1.8公噸K他命，顯示供需規模都很大。

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