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PChome Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩 暗網資料已撤下

記者馬瑞璿林海／台北1日電
駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵PChome網頁、支付系統，取...
駭客組織Settra在暗網點名，已於6月10日入侵PChome網頁、支付系統，取得系統中的內部資料。（圖／讀者提供）

電商業者PChome旗下Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，350萬名用戶個資外洩；台灣曾發生第三方支付業者資料外洩，但Pi錢包是台灣第一家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。數位發展部數產署昨天表示，今天會進行實地行政檢查，釐清案情並持續追蹤個資外洩等情形，若發現有違反個資法情事，將依法裁處。

PChome表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經過初步的了解，相關訊息所指涉內容與母公司系統並無直接關聯，目前也未發現PChome主站或核心營運系統有遭入侵情形。

Pi錢包發表聲明表示，已會同資安專家進行全面系統檢測與鑑識調查，並即時監測任何異常存取行為，防止後續損害擴大，公司也已通報數發部。Pi錢包並表示對這起事件感到遺憾，並對所有受影響的用戶致上誠摯歉意，一旦確認受影響範圍，將主動通知用戶，也會配合調查，落實改善措施，防止類似事件再次發生。

駭客組織Settra是在6月10日入侵PChome旗下Pi錢包支付系統，取得系統中102GB內部資料，內容涵蓋350萬名用戶資料、內部系統架構、人資資料，以及長達九年的營運紀錄。Settra並在暗網公開了一份12頁的「完整滲透報告」，不僅公開會員資料與交易紀錄，也延伸至員工人事資訊、薪資資料與履歷文件。

從文件內容來看，雖然Settra在暗網上將受害者標示為「PChome」，但攻擊範圍指向PChome旗下的支付與金流生態系統，主要集中在拍付國際與國際連等支付與金流服務相關企業，並涵蓋支付連、Pi錢包與Pi PayLink等服務，事件影響核心可能落在第三方支付與金流整合環節，而非單一消費型的平台。

不過，駭客放在暗網上的資料，已於昨天傍晚撤下。資安專家認為，極有可能是業者已與駭客組織聯繫上，才讓相關資料先行下架，以免影響範圍擴大。

對於此次Pi錢包疑似遭駭客入侵，數產署指出，今天的行政檢查將釐清案情、檢視業者對於個人資料保護的落實作為，並持續追蹤本案個資外洩情形，嚴格督導業者後續資安與管理作為，經調查如發現有違反個資法情事，將依法裁處。

PChome旗下Pi錢包驚傳遭駭客入侵，350萬名用戶個資外洩，成為國內首家遭到...
PChome旗下Pi錢包驚傳遭駭客入侵，350萬名用戶個資外洩，成為國內首家遭到勒索軟體入侵的第三方支付業者。（記者陳柏亨／攝影）

精華 FAQ

  • 報導指出，駭客組織Settra在6月10日入侵Pi錢包支付系統，取得約102GB資料，疑涉及350萬名用戶個資、交易紀錄與內部營運文件，影響範圍相當大。

  • 暗網資料包含會員個資、交易紀錄、內部系統架構、人資資料，以及長達九年的營運紀錄，甚至還有員工薪資與履歷文件，顯示外洩內容不只限於消費者資料。

  • 數發部數產署將進行實地行政檢查，釐清案情並追蹤個資外洩情形；Pi錢包則已啟動全面檢測與鑑識調查，並表示會通知受影響用戶、配合調查與改善。

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