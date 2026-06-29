我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

美式自主vs.中式寵愛 華媽帶娃返中過節後理解上一代

檢方控陷溺性癮 網紅孫生涉性侵案判1年4月

記者王聖藜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生。(記者王聖藜／攝影)
前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生。(記者王聖藜／攝影)

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉嫌4起性侵案被起訴，孫不認罪，檢方論告時，對孫生求處重刑；台北地方法院審理今宣判，孫依1個強制猥褻罪判刑10月，依1個對未滿16歲女子為性交罪判刑6月，2罪共判刑1年4月。

此外，合議庭認為，孫生還犯1個強制猥褻罪，判刑6月，得易科罰金18萬元(台幣，下同)，又犯1個個資法罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，2個得易罰金之罪訂應執行刑有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。全案可上訴

孫生每次出庭接受採訪態度皆高調，他曾表示「說謊的人會下地獄」、「欺人太甚會像禪院家（日本動漫「咒術迴戰」御三家之一）一樣」，但未對案情多說明，有媒體問孫是否願意和解，孫生表示「沒什麼好談的，記者會時都說的很清楚」。

法官一度安排孫與被害人調解，開庭不到2小時結束，孫生庭後表示「老話一句有就有、沒就沒，有的事情我們反省、改錯，但莫須有的事情要這樣亂弄，我覺得不要欺人太甚，人類都有眼睛的」。

孫生還說，該調解的會調解，但是要來「沖坑」絕對不容忍，有些不懷好意真的很明顯，大家心照不宣，另表示對方就是想拿錢，孫生說「老話一句，我不可能強迫別人，不需要也不會」。

依起訴書資料，孫生2022年10月5日晚間前往1名成年女子住處剪髮，結束後，2人於陽台抽菸聊天時，孫涉嫌對女子強制猥褻；2023年3月17日，孫生在另1名女子的住處拍片，趁著對方躺在床上休息時，撲到她身上強制猥褻得逞。

2023年10月13日晚間，孫生邀約1名未滿16歲少女到他住處看練舞，趁著未成年少女聆聽音樂時強制性交得逞；2024年7月8日，孫生再與1名女子在台北市中山區一家旅館開房間，錄製2人性行為影像8部，擅自播放性影像給友人看。

檢察官偵辦認定，孫生涉犯強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪及違反個人資料保護法罪，審酌孫生陷溺性癮，漠視個人性自主權，犯後態度惡劣，起訴時即建請法院對他從重量刑。

精華 FAQ

  • 台北地院認定孫生犯強制猥褻與對未滿16歲女子性交等罪，合併判刑1年4月；另有部分罪名判6月、4月，得易科罰金，整體仍可上訴。

  • 起訴內容包括兩起強制猥褻、一件對未滿16歲少女強制性交，以及在旅館拍攝並擅自播放性影像給友人觀看，另涉個資法與無故播送性影像。

  • 檢方認為孫生陷溺性癮，明顯漠視他人性自主權，且犯後態度不佳、未展現真誠悔意，因此在起訴階段就建請法院從重量刑，以示警惕。

上一則

張景森稱北市家長4成接送小孩養出媽寶 網友：南部就沒接送小孩？

下一則

台女澄清非小三誤發裸照給男方主管 法官認「理由正當」判無罪

延伸閱讀

彰化狼祖父性侵2孫女 被告上法院祖母竟逼和解

彰化狼祖父性侵2孫女 被告上法院祖母竟逼和解
「幫妳下架外流片…」 誘未成年同學、學妹拍裸片 男重判16年

「幫妳下架外流片…」 誘未成年同學、學妹拍裸片 男重判16年
剴剴遭保母虐死…生母餵毒、性侵情敵 2審改判4年

剴剴遭保母虐死…生母餵毒、性侵情敵 2審改判4年
扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
學貸新制7月生效 有人月還款金額從150元→713元

學貸新制7月生效 有人月還款金額從150元→713元