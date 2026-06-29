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男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

記者林孟潔／台北即時報導
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新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、...
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

新北市一名母親為滿足簡姓男友的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看，一審依犯成年人故意對少年犯乘機性交等罪判母親、簡各10年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法院因簡已和家屬和解，改判9年8月徒刑，另母親部分仍維持判10年6月徒刑，可上訴。

母親2020年至2021年間，受到男友訊息教唆，而分別趁就讀國中二年級、高中一年級、高中二年級的兒子熟睡時，或是利用二兒子有發展及學習障礙而不敢拒絕，多次拉下褲子猥褻、口交，再拍成影片傳給男友。

男友在女友住處客廳，當面要求女友對二兒子打手槍，他見小孩沒有勃起，而親自下手猥褻得逞；男友甚至要求「3P」，讓自己和小孩躺在沙發上，由女友以雙手分別打手槍猥褻。

母親、男友均坦承犯行，一審新北地方法院認為母親未善盡妥慎照護的責任，無視兒子年紀尚幼，且知悉二兒子因學習、發展障礙，性自主權發展未成熟，卻為滿足個人及男友性慾，長期違悖人倫綱常，戕害兒子的身心健全成長，造成難以磨滅的傷害。

一審指出，男友在偵查初期未坦承全部犯行，避重就輕，且無愧疚之心，他同樣身為人父，竟為滿足一己觀看亂倫的慾望，教唆女友犯案，應從重量刑，依成年人故意對少年犯乘機性交等罪罪各判刑10年6月。案件上訴，高院審結後今宣判。

精華 FAQ

  • 母親在2020至2021年間，多次趁兒子熟睡或利用其障礙不敢拒絕，對三名未成年兒子猥褻、口交，甚至拍成影片傳給男友觀看。

  • 男友不僅以訊息教唆母親犯案，還在住處當面要求對二兒子打手槍，見未勃起後親自猥褻，甚至要求三人躺沙發進行所謂3P。

  • 一審新北地院認定兩人犯行重大，各判十年六月徒刑；上訴後，高院因男友已與家屬和解，改判九年八月，母親仍維持十年六月。

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