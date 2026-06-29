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台女澄清非小三誤發裸照給男方主管 法官認「理由正當」判無罪

記者陳宏睿／台中即時報導
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台中市李姓女子為證明自己非小三，誤傳男方裸照給男方主管，被告上法院，台中地院判李...
台中市李姓女子為證明自己非小三，誤傳男方裸照給男方主管，被告上法院，台中地院判李女無罪。 (示意圖／AI生成)

台中市李姓女子因遭控介入他人婚姻，前年6月為自清，將男方傳來的私密裸照轉發給對方前妻，喊冤「我只是要證明那人不是我」，未料因號碼標示錯誤，裸照竟傳給男方公司的主管，男方得知後憤而提告，李女堅稱是被男方給的錯誤號碼誤導才傳錯人，台中地方法院審理後，認定李女為維護自身名譽且非蓄意散布，判決無罪。

判決指出，李女與男方間疑有合夥糾紛，男方前妻更懷疑李女是外遇對象，2024年6月間，李女為向男方前妻澄清自己並非第三者，將男方先前透過交友軟體JD傳送給她的「男方與前女友裸體性交及裸露生殖器」等3張照片下載組合後，欲傳送給男方前妻看，未料男方曾在LINE對話中，將公司主管的手機號碼後方，標註前妻姓名設為公告，導致李女誤認，透過iMessage將性影像，錯發給男方的主管 。

男方得知主管收到私密照後提告，檢方調查認為，李女未經同意將他人私密影像傳送給第三人，已涉犯無故重製、以他法供人觀覽性影像罪嫌，依法起訴 。

台中地院法官審理時，勘驗LINE對話紀錄，確認男方確實有將主管電話標註為前妻姓名的行為，認定李女確有誤認號碼的可能。

法官認為，李女傳送裸照的動機是為了向特定親屬澄清自身清白、維護名譽，非散布至供他人觀賞的平台，且傳錯對象是因男方行為所致，考量其手段與目的具備法律上的正當理由，不該當該罪「無故」的要件，因此判決李女無罪，仍可上訴。

精華 FAQ

  • 她是因被懷疑介入他人婚姻，想向男方前妻證明自己不是第三者，才將男方傳來的裸照轉發出去，目的是澄清名譽而非公開散布。

  • 法院勘驗LINE紀錄後發現，男方曾把公司主管電話標註成前妻姓名，造成李女誤認收件人，才透過iMessage錯把性影像傳給主管。

  • 法官認為她傳送照片是為維護自身名譽，並非把影像放到供人觀覽的平台；加上錯傳原因可歸責於對方誤導，因此不符『無故』要件而判無罪。

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