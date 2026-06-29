知名作家紀慧文遇劫 蝴蝶谷落石奪命 主辦誤判天氣：羞愧

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。(圖／台中市消防局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蝴蝶谷瀑布步道因豪雨引發落石，造成登山團四死一傷；主辦單位坦承誤判天氣，林保署則稱將評估封閉與監測邊坡。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道前天下午落石坍方，造成登山團4死1傷慘劇。搜救人員耗費近7個小時搶救，才將遺體全數運送下山，檢察官昨相驗，確認4名死者皆因落石重擊導致創傷性休克死亡。台中地檢署表示，目前暫無人列被告，但是否有相關人等涉犯刑責，會持續調查釐清。

搜救人員前天抵達現場，驚見狼藉一片、慘不忍睹。大量落石崩落，最大的長、寬高達80至90公分，4名死者其中1人頸椎疑遭重擊斷裂，另一人右下肢嚴重撕裂、1人頭部重創大量失血。警消與民間搜救隊共出動60餘人，冒著午後大雨及視線不良的惡劣環境摸黑挺進，前天深夜前陸續將遺體接駁運送下山。

死者家屬昨下午前往松鶴登山口招魂，鄭姓死者的子女連續擲筊8次，允諾會再帶父親出門看山林，才獲聖筊，場面哀淒。

「我覺得很羞愧，活動應該取消才對。」此行由中華民國原始生活教育學會主辦，理事長吳水丕曾任華梵大學教授，他說，團員都是30多年的老朋友，前一天查氣象預報顯示下午三時前不會下雨，當天到登山口甚至還出太陽，事前準備的3個雨天備案沒用上，誤判天氣才導致意外。

吳水丕表示，當時走在最前面的葉嚮導與勇腳組已順利抵達瀑布，葉嚮導因擔心走在較後面、沒穿雨靴的團員涉溪，才折返勸阻大家，「沒想到就在這時候，上方石頭掉下來了…」吳說，當時他聽到一聲如爆炸般巨響，趕緊傳LINE訊息要後方團員先原地不動，等了半小時沒回應，回頭走才得知噩耗。

中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕（右二）說，「我覺得很羞愧，活動應該取消才對」。(記者黃寅／攝影)

同行的團員還包括交通部前部長蔡堆，他說，「心裡極其煎熬與慚愧，希望社會大眾能以此為戒」。他並向死傷者家屬、社會各界及冒險摸黑上山的救災人員致上最深的歉意與謝意。

4名罹難者中，57歲紀慧文曾擔任知名媒體人陳文茜的特別助理，1998年就讀東海大學社會學研究所期間，她為完成碩士論文，曾親身「下海」到酒店擔任公關進行深度田野調查。紀慧文曾任「藏僧簽證推動改革聯盟」總召集人，藏傳佛教團體昨哀悼寫下「感恩您的付出，一路走好」。

對於外界質疑，山區連續多天豪雨，為何未預警封閉步道，主管機關林業及自然保育署台中分署表示，步道全面開放前，已針對1.4公里處的易崩塌路段進行「改線工程」，這次落石地點於1.2公里處，從未崩塌，研判是近期雨量過多導致土石含水量飽和引發隨機崩滑。

林保署指出，中央氣象署並未發布海上或陸上颱風警報，且鄰近的松鶴氣象觀測站27日累積雨量75.6毫米，未達豪雨封閉標準，台中市政府的三級應變中心也已於26日晚上解除。近期將安排步道專家現勘，不排除全面封閉該支線，並辦理邊坡監測。