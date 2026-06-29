男貸款送75萬卻遭疏遠 砍殺女友10多刀塞水溝 法官准押

AI摘要 文章摘要整理： 花蓮發生情殺命案，王男疑因借款與感情糾紛，尾隨追撞李女並持刀砍殺致死，逃逸後在雪山隧道遭攔捕，檢方聲押獲准。

花蓮發生情殺案件，30歲王姓男子不滿大他10歲的李姓女子借75萬元不還又刻意疏遠，認為遭到感情詐騙 ，在女子機車上偷裝追蹤器，26日深夜開車尾隨追撞，再狠砍10多刀致傷重不治。花蓮地檢署27日深夜向法院聲請羈押王男，法官認王男涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，裁定羈押獲准。

警方調查，王男是南投人，與40歲家住花蓮的李姓女子於6年前在網路上認識，王男認為雙方是交往狀態，向銀行借錢75萬元供對方花用，但李女沒還錢，還刻意疏遠，感覺自己遭到感情詐騙，決定在李女機車上私下安裝追蹤器。

據了解，王男26日深夜跟蹤李女到花蓮市某公墓旁道路，因地處偏遠，駕車撞倒她，再持柴刀朝李女身上猛砍10多刀，將女子拖到路旁水溝，再駕車逃逸。

當時正好有民眾開車經過，以為發生車禍報案，全案才曝光。警方26日深夜11時許獲報，花蓮市某公墓路旁發生交通事故，警方趕赴現場處理，卻發現該名女子躺在路旁水溝內，全身多處刀傷，生命跡象微弱，送醫搶救仍宣告不治。

花蓮警分局成立專案小組，調閱監視器畫面，查出王姓男子涉有重嫌，且犯案後駕車往北逃逸，警方結合國道公路警察局第九公路警察大隊暨頭城分隊，及宜蘭蘇澳警分局實施攔截圍捕。

花蓮地檢署表示，檢察長陳舒怡立刻指派檢察官莊國辰組成專案小組偵辦，經警方迅速鎖定王男所駕駛車輛，並通報沿線警力協助攔截圍捕，在27日凌晨1時55分許，在國道5號雪山隧道內將其攔截，圍捕過程中，王男雖駕車衝撞警方車輛企圖逃逸，仍遭警方依法拘捕到案。

檢方指出，王男經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第一項殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押獲准。