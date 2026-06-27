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吸毒致死? 彰化驚現已蠟化保鮮膜裹屍 法醫：藏半年才棄屍？

台灣新聞組／彰化27日電
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彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨發現一具保鮮膜裹覆的女屍，警方拘提三名男子，三人稱死者吸...
彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨發現一具保鮮膜裹覆的女屍，警方拘提三名男子，三人稱死者吸毒過量暴斃，擔心曝光才棄屍，檢察官今天相驗釐清死因。(圖／消防局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

彰化芬園荔枝園驚見保鮮膜與棉被包裹女屍，遺體已蠟化，警方拘提三名林姓男子，是否涉殺人與女子死因仍待檢方相驗釐清。

彰化縣芬園鄉八卦山區一處荔枝園，昨天發現一具由保鮮膜及棉被裹覆的女屍，警方拘提三名涉案的林姓男子，三人否認行凶，供稱今年3月底一起吸毒，死者因吸食過量死亡，因害怕被發現，才裹覆屍體共同棄屍，女屍身分待調查，檢察官今天將相驗釐清案情。

警方指出，昨天上午9時許，有民眾路過芬園鄉大埔村八卦山區荔枝園時，發現路邊草叢中有個用保鮮膜包覆的長條物，疑似屍體，旋即向警方報案。員警到場拆封，發現屍體先用棉被包住，再用保鮮膜裹覆，由於時間甚久，屍體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，確認是一具女屍。

警方查訪附近住戶，獲知附近常有男女在一處工寮出入，經查證相關人身分，將附近年齡約在52到60歲的三名林姓男子拘提到案。

據調查，三名男子均是毒品人口，但都稱沒有殺人，他們表示3月底時，曾與女子一起在工寮吸食安非他命，當時死者疑因吸食過量死亡。三人害怕被發現，才用保鮮膜及棉被包覆女屍，一起抬到附近的荔枝園內棄屍。

中山附醫法醫科主任高大成分析，遺體出現屍蠟化約死亡3個月到半年，但嫌犯以保鮮膜裹屍藏了半年，卻選在遺體蠟化後棄屍，如此詭異的行徑讓他「想不透」。

高大成指出，一般來說，若是被殺害死亡，不太可能會屍蠟化，因為被殺害者其傷口流血致死，體內水分不足，難以屍蠟化；另外，如果是凶殺案，通常嫌犯會選擇分屍棄屍，若遺體相對完整，應該就不是凶殺案。因此推測該名女屍應無明顯外傷，嫌犯可能是想保存遺體完整，才以棉被及保鮮膜裹屍，放到遺體蠟化。

高大成表示，通常遺體蠟化後，不太會有異味，嫌犯有可能藏屍近半年都沒發現，但嫌犯卻選在近日將遺體丟棄在荔枝園路邊草叢中，棄屍路邊顯然就是希望有人發現，這是什麼心態？他想不透，非常奇怪。

警方對3名林姓男子的說法持保留態度，懷疑供詞避重就輕，預計今天移送地檢署偵訊，由檢察官釐清女子死因是否與3人有關。

精華 FAQ

  • 民眾在芬園鄉八卦山區荔枝園旁草叢，發現可疑長條物後報警，警方拆開後見女屍先以棉被包裹，再用保鮮膜纏住，屍體已明顯黃蠟化，且可見長髮。

  • 警方查訪附近住戶後，發現常有男女出入一處工寮，進一步查證身分後，將三名年約52至60歲的林姓男子拘提。三人皆是毒品人口，對案件說法持否認態度。

  • 法醫高大成指出，屍蠟化通常約需死亡三到六個月，且若是凶殺案多半不易形成蠟化與完整遺體，因此推測女子可能無明顯外傷，真正死因仍待檢方相驗。

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