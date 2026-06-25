我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

下藥性侵老母致死 中年男遭起訴交國民法官審理

記者蔣永佑／新北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李姓中年男子，涉嫌在家對7旬老母下藥性侵，交國民法官法庭審理。（本報資料照片）
李姓中年男子，涉嫌在家對7旬老母下藥性侵，交國民法官法庭審理。（本報資料照片）

新北市蘆洲去年3月初一名疑似患有精神疾病的李姓中年男子，涉嫌在家對7旬老母下藥性侵，過程中疑似撞傷母親頭部，最後竟使母親因安眠藥中毒及腦部損傷雙重因素而死。新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死罪起訴李男，全案將由國民法官進行審理。

起訴指出，案發時51歲的李男，與78歲的老母同住在蘆洲，卻在去年3月8日清晨6時許，將鎮靜安眠藥佐沛眠（Zolpidem）輸入母親體內，趁母親意識模糊時加以性侵。

當天清晨6時許，李男前往住家附近超商求助，自稱凌晨4時許曾聽聞碰撞聲，走出房間發現母親已倒臥於走廊，但仍有呼吸，直到一早要餵食母親牛奶時，發現母親已面部冰冷、呼吸微弱，救護人員趕赴現場時，李母已明顯死亡。

去年4月21日，李母法醫研究所解剖報告出爐，顯示死者生前有遭受性侵害跡象，案情升高疑似為他殺，檢察官於是指揮警方調閱相關資料、採集可疑涉案人員檢體，以及請當時承辦員警出具職務報告，說明到場發現及處理經過。

今天2月25日，檢方將李男拘提到案，複訊後聲押獲准。隔月檢警著手對李男進行精神鑑定，並清查其毒品、婦幼、幫派、社維法的相關前科或紀錄，最後認定李男犯嫌重大將他起訴。

精華 FAQ

  • 案件發生於新北市蘆洲，涉案的李姓男子與被害人為同住母子關係。李男年約51歲，母親78歲，案發時兩人共同居住在住家內。

  • 新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死等罪起訴李男。全案後續將由國民法官參與審理，進入正式審判程序。

  • 法醫解剖顯示，死者生前有遭性侵跡象，死亡則與安眠藥中毒及腦部損傷有關。檢方依報告追查，進一步調閱資料、採集檢體並拘提李男。

性侵

上一則

涉掏空上億校產 葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻收押

下一則

自認遭欺凌 槍殺前老闆等5人 男更一審仍判3個死刑

延伸閱讀

3歲童疑遭毆打致死 布碌崙母親、男友被大陪審團起訴謀殺罪

3歲童疑遭毆打致死 布碌崙母親、男友被大陪審團起訴謀殺罪

少女遭染HIV司機性侵4年...認有情感連結、起初不覺被騙

少女遭染HIV司機性侵4年...認有情感連結、起初不覺被騙
長照悲劇 台中病女住養護所遭拖行、噎死 3照護員起訴

長照悲劇 台中病女住養護所遭拖行、噎死 3照護員起訴
社論/校車惡狼犯案4年才遭逮 已捅出社安網四大破洞

社論/校車惡狼犯案4年才遭逮 已捅出社安網四大破洞

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

1女戰8男...女成人直播主圓山花博辦感謝祭 露點任揉遭法辦

2026-06-20 02:27

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒