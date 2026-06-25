下藥性侵老母致死 中年男遭起訴交國民法官審理
新北市蘆洲去年3月初一名疑似患有精神疾病的李姓中年男子，涉嫌在家對7旬老母下藥性侵，過程中疑似撞傷母親頭部，最後竟使母親因安眠藥中毒及腦部損傷雙重因素而死。新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死罪起訴李男，全案將由國民法官進行審理。
起訴指出，案發時51歲的李男，與78歲的老母同住在蘆洲，卻在去年3月8日清晨6時許，將鎮靜安眠藥佐沛眠（Zolpidem）輸入母親體內，趁母親意識模糊時加以性侵。
當天清晨6時許，李男前往住家附近超商求助，自稱凌晨4時許曾聽聞碰撞聲，走出房間發現母親已倒臥於走廊，但仍有呼吸，直到一早要餵食母親牛奶時，發現母親已面部冰冷、呼吸微弱，救護人員趕赴現場時，李母已明顯死亡。
去年4月21日，李母法醫研究所解剖報告出爐，顯示死者生前有遭受性侵害跡象，案情升高疑似為他殺，檢察官於是指揮警方調閱相關資料、採集可疑涉案人員檢體，以及請當時承辦員警出具職務報告，說明到場發現及處理經過。
今天2月25日，檢方將李男拘提到案，複訊後聲押獲准。隔月檢警著手對李男進行精神鑑定，並清查其毒品、婦幼、幫派、社維法的相關前科或紀錄，最後認定李男犯嫌重大將他起訴。
案件發生於新北市蘆洲，涉案的李姓男子與被害人為同住母子關係。李男年約51歲，母親78歲，案發時兩人共同居住在住家內。 新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死等罪起訴李男。全案後續將由國民法官參與審理，進入正式審判程序。 法醫解剖顯示，死者生前有遭性侵跡象，死亡則與安眠藥中毒及腦部損傷有關。檢方依報告追查，進一步調閱資料、採集檢體並拘提李男。
精華 FAQ
案件發生於新北市蘆洲，涉案的李姓男子與被害人為同住母子關係。李男年約51歲，母親78歲，案發時兩人共同居住在住家內。
新北地檢署依加重強制性交及以藥劑強制性交致人於死等罪起訴李男。全案後續將由國民法官參與審理，進入正式審判程序。
法醫解剖顯示，死者生前有遭性侵跡象，死亡則與安眠藥中毒及腦部損傷有關。檢方依報告追查，進一步調閱資料、採集檢體並拘提李男。
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