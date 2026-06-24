台Uber Eats代收爆漏洞 假訂單詐千萬

男子林漢嘉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙上千萬，凌晨遭檢方聲請羈押。(記者張宏業／攝影)

調查局資安站獲報，指男子林漢嘉透過管道取得海外信用卡，利用Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，開設餐飲、茶飲等商行，註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，並再將外送改為自取，偽造2800筆不實交易，詐騙Uber Eats1千多萬(台幣，下同，逾31萬美元)，專案小組昨(24)天搜索拘提林漢嘉到案，台北地檢署訊後認有串滅證之虞，依加重詐欺、洗錢罪向法院聲押禁見。

涉與林漢嘉策劃這起詐騙的要角陳志偉20萬交保、林漢嘉下手陳琬貞30萬交保、利青峰20萬交保、陳孟欣20萬交保、陳俊德10萬交保；賴郁承、陳思婷、李俍德各5萬交保。

調查顯示，林漢嘉詐騙手法有兩種，首先是他知悉加盟Uber Eats會贈送400元折扣券，因此不斷開設新店，待取得大量禮券後，再兌換成現金牟利，但林男到案後矢口否認詐騙，供詞避重就輕。

其次，林漢嘉利用Uber Eats第三方支付平台代收代付漏洞，指示店家之間相互配合假交易，由林男註冊近3百個買家帳號，再綁定海外信用卡假刷卡訂餐，最後將外送改為自取，讓外送員免跑單，但Uber Eats仍須付店家貨款，但店家收款後即倒閉，累計詐騙金額上千萬元。Uber Eats發現後通報調查局偵辦。

檢調統計，林漢嘉與陳志偉2024年1月至12月間，共製作2800多筆虛偽訂單交易，持海外信用卡詐欺、洗錢1千多萬元，資安站24日兵分7路搜索，共約談11人到案，除釐清海外信用卡如何取得，一併追查幕後是否還有集團操控。

女子陳琬貞利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令30萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子利青峰透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子陳俊德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令10萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子陳志偉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子李俍德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)

女子陳孟欣利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

女子陳思婷利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子賴郁承透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)