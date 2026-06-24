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台Uber Eats代收爆漏洞 假訂單詐千萬

記者張宏業／台北即時報導
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男子林漢嘉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙上千萬，凌晨遭檢方聲請羈押。(記者張...
男子林漢嘉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙上千萬，凌晨遭檢方聲請羈押。(記者張宏業／攝影)

調查局資安站獲報，指男子林漢嘉透過管道取得海外信用卡，利用Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，開設餐飲、茶飲等商行，註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，並再將外送改為自取，偽造2800筆不實交易，詐騙Uber Eats1千多萬(台幣，下同，逾31萬美元)，專案小組昨(24)天搜索拘提林漢嘉到案，台北地檢署訊後認有串滅證之虞，依加重詐欺、洗錢罪向法院聲押禁見。

涉與林漢嘉策劃這起詐騙的要角陳志偉20萬交保、林漢嘉下手陳琬貞30萬交保、利青峰20萬交保、陳孟欣20萬交保、陳俊德10萬交保；賴郁承、陳思婷、李俍德各5萬交保。

調查顯示，林漢嘉詐騙手法有兩種，首先是他知悉加盟Uber Eats會贈送400元折扣券，因此不斷開設新店，待取得大量禮券後，再兌換成現金牟利，但林男到案後矢口否認詐騙，供詞避重就輕。

其次，林漢嘉利用Uber Eats第三方支付平台代收代付漏洞，指示店家之間相互配合假交易，由林男註冊近3百個買家帳號，再綁定海外信用卡假刷卡訂餐，最後將外送改為自取，讓外送員免跑單，但Uber Eats仍須付店家貨款，但店家收款後即倒閉，累計詐騙金額上千萬元。Uber Eats發現後通報調查局偵辦。

檢調統計，林漢嘉與陳志偉2024年1月至12月間，共製作2800多筆虛偽訂單交易，持海外信用卡詐欺、洗錢1千多萬元，資安站24日兵分7路搜索，共約談11人到案，除釐清海外信用卡如何取得，一併追查幕後是否還有集團操控。

女子陳琬貞利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令30萬交保。(記者張宏業／...
女子陳琬貞利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令30萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子利青峰透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／...
男子利青峰透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子陳俊德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令10萬交保。(記者張宏業／...
男子陳俊德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令10萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子陳志偉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／...
男子陳志偉利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子李俍德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝...
男子李俍德透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)

女子陳孟欣利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／...
女子陳孟欣利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令20萬交保。(記者張宏業／攝影)

女子陳思婷利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝...
女子陳思婷利用Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)

男子賴郁承透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝...
男子賴郁承透過Uber Eats訂單漏洞詐騙，檢方諭令5萬交保。(記者張宏業／攝影)

精華 FAQ

  • 他先開設餐飲與茶飲商行，註冊近300個買家帳號綁定海外信用卡，再以假下單後改自取的方式製造虛偽交易，讓平台付款給店家後再倒閉牟利。

  • 檢調統計，林漢嘉與陳志偉在2024年1月至12月間，共製作2800多筆虛偽訂單，累計持海外信用卡詐欺與洗錢金額超過1000萬元。

  • 調查局資安站已兵分7路搜索，約談11人到案；林漢嘉遭聲押禁見，其餘多名涉案者則分別以5萬至30萬元不等金額交保候傳。

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