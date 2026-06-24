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議員周勝考前妻幫兒拉票 遭公車撞斃亡

記者黃子騰／新北即時報導
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新北市議員參選人周韋翰在檢警相驗後雙手合十感謝外界關心。(記者黃子騰／攝影)
新北市議員參選人周韋翰在檢警相驗後雙手合十感謝外界關心。(記者黃子騰／攝影)

新北市議員周勝考前妻67歲余姓婦人，24日早上8時許至板橋黃石市場幫參選新北市議員的兒子周韋翰拉票，結束過馬路時遭右轉的公車撞斃。檢警相驗余婦遺體，肇事謝姓駕駛也到場配合。相驗結束後周韋翰步出相驗室，雙手合十感謝外界關心。

板橋警分局獲報，板橋區西門街1巷與北門街口發生公車撞行人事故。警方及救護人員趕抵現場，經查54歲謝男上午8時許駕駛台北客運307公車，沿西門街要右轉北門街，謝男行經斑馬線時曾先停車再開，此時67歲余姓婦人站上斑馬線正欲通過，見公車停下於是小跑步要通過斑馬線，不料此時公車又啟動往前行駛，當場撞上余婦並將她輾過，救護人員發現余婦受困公車輪下，救出時已無呼吸心跳，緊急由救護車送往亞東醫院急救。

據了解，意外發生後警方查出死者是新北市議員周勝考前妻、新北市議員參選人周韋翰母親，立即通知2人趕抵醫院，但余婦經急救後仍於上午9時30分宣告不治。檢警下午在新北市立殯儀館相驗，據了解死者余婦全身多處創傷，經相驗確認是創傷性休克不治。

周韋翰表示當天早上正在跑行程時，接到電話才知道母親發生意外。周韋翰悲痛的說，母親平常早上習慣會去市場跟大家寒暄順便幫他拉票。他看監視器發現母親當時已經跑到了車頭正前方，對於客運業者視線死角的說法難以接受。

周韋翰說，公車也應該裝設防撞偵測系統，一般轎車都有這個系統為什麼公車它會沒有？是沒有辦法裝？還是交通法規沒有硬性規定？這部分應要再確認是不是有必要來推動。對於外界關心他的選舉規畫是否會受影響，是否會暫停一些行程，周韋翰表示：「應該不會暫停，她（母親）應該也不會希望我暫停。」

台北客運總經理李建文表示，事故的責任在於客運公司，公司將承擔完全的賠償責任，從監視器影像來看，確認駕駛並不是故意的，的確是沒有注意到，因車輛停車起步時行人剛好從右後側走出。對於肇事責任的認定，會尊重家屬的意見，並全力配合警方的調查。

對於周韋翰要求公車應比照一般轎車安裝防碰撞偵測系統或警示系統，李建文表示這是一個很好的建議，公司目前正朝這方向推動，與廠商研商防碰撞行人裝置。李建文也再度跟家屬表達歉意及遺憾，並承諾為負起完全的賠償責任。

這輛公車轉彎時不慎撞上步行經過的余婦。(記者黃子騰／翻攝)
這輛公車轉彎時不慎撞上步行經過的余婦。(記者黃子騰／翻攝)

肇事的謝姓公車駕駛相驗後由警方帶離殯儀館。(記者黃子騰／攝影)
肇事的謝姓公車駕駛相驗後由警方帶離殯儀館。(記者黃子騰／攝影)

精華 FAQ

  • 事故發生於24日上午8時許，地點在板橋區西門街1巷與北門街口，當時余姓婦人剛結束在黃石市場替兒子拉票，過斑馬線時遭公車撞上。

  • 死者是新北市議員周勝考的前妻，亦是參選新北市議員的周韋翰母親。她平常會到市場與民眾寒暄，也常順便幫兒子拉票。

  • 台北客運表示責任由公司承擔，會全力賠償並配合警方調查；周韋翰則希望公車增設防撞偵測系統，並強調自己選舉行程暫不會停。

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