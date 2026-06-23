愛爾麗集團總裁常如山 涉強制性交未遂又騷擾告訴人2罪起訴
台灣「醫美教父」愛爾麗集團總裁常如山，被控妨害性自主引發桃色風波，台北地檢署今(24)偵結，認定常如山涉犯強制性交未遂罪嫌，且在檢察官核發犯罪被害人保護命令後，恣意騷擾告訴人，又涉犯罪被害人保護命令罪，依法起訴，建請從重量刑。
愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，愛爾麗集團總裁常如山今年5月間遭拘提，檢方訊後聲押禁見獲准。常如山被一名熟識多年的女子指控妨害性自主未遂，地點位在台南住家，女子遭常如山突然親吻臉頰、強拉意圖侵犯，直至女子稱大聲呼救，常如山才鬆手，女子不隱忍向刑事局提出妨害性自主告訴。
檢方經訊問告訴人、被告及相關證人，勘驗監視錄影畫面，再依據案關人間的通訊軟體對話紀錄，及刑事局DNA鑑定書、醫療機構診斷證明書等證據，認定涉犯強制性交未遂罪嫌。
檢方指出，常如山今年2月5日到案，檢察官依法當庭核發犯罪被害人保護命令，常如山仍違法騷擾告訴人，涉犯罪被害人權益保障法第41條無正理由違反檢察官依同法第35條所發之犯罪被害人保護命令罪嫌。
檢方建請法院審酌常如山造成告訴人難以磨滅之傷害，且漠視檢察官所核發犯罪被害人保護命令，恣意騷擾告訴人等情，予以從重量刑，以儆效尤。
北檢認定常如山涉犯強制性交未遂罪，另外在檢察官核發犯罪被害人保護命令後，仍持續騷擾告訴人，因此再涉違反保護命令罪，兩罪一併依法起訴。 檢方綜合訊問告訴人、被告與相關證人，並勘驗監視器畫面，再比對通訊軟體對話紀錄，搭配刑事局DNA鑑定書及醫療診斷證明，據此認定涉案。 檢方認為常如山不僅造成告訴人難以磨滅的傷害，還漠視法院前的保護措施，違反保護命令後仍騷擾對方，情節明顯，因此建請法院從重量刑以儆效尤。
精華 FAQ
北檢認定常如山涉犯強制性交未遂罪，另外在檢察官核發犯罪被害人保護命令後，仍持續騷擾告訴人，因此再涉違反保護命令罪，兩罪一併依法起訴。
檢方綜合訊問告訴人、被告與相關證人，並勘驗監視器畫面，再比對通訊軟體對話紀錄，搭配刑事局DNA鑑定書及醫療診斷證明，據此認定涉案。
檢方認為常如山不僅造成告訴人難以磨滅的傷害，還漠視法院前的保護措施，違反保護命令後仍騷擾對方，情節明顯，因此建請法院從重量刑以儆效尤。
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