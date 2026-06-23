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台育兒網紅毒駕載稚女撞車又撞店 遭收押2個月

記者陳恩惠／桃園即時報導
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育兒網紅林女經法院裁定收押２月後，稍早搭乘囚車離去。(記者陳恩惠／攝影)
育兒網紅林女經法院裁定收押２月後，稍早搭乘囚車離去。(記者陳恩惠／攝影)

台灣育兒網紅林姓女子昨(23)天傍晚接3歲女兒回家途中，竟然邊開車邊抽喪屍煙彈，導致林女駕著白色凌志豪華休旅車在舊城區小道內狂飆，連撞保時捷和豐田轎車後，朝路口安全帽店直衝，撞破店面玻璃櫥窗後才停下，桃園地院認為，林女疑有持續施用毒品且再犯風險高，裁定羈押2個月。

桃園地檢署檢察官下午複訊後，認為林女涉犯公共危險毒駕罪、毒品危害防制條例等罪嫌重大，且行徑對幼女及公眾安全危害甚鉅，當庭向法院聲請羈押。

法院裁定理由指出，被告林女經訊問後，除坦承曾施用毒品外，卷內另有快篩試劑執法紀錄表等非供述證據可資佐證，足認犯罪嫌疑重大；警方查獲時，並在其所駕駛車輛內扣得毒品及施用工具，而被告對施用方式亦能清楚陳述，法院認為難認屬偶發性施用。

法官指出，毒品具有高度成癮性及濫用性，被告在施用毒品後，仍無視法律規定駕車上路，顯見自制能力薄弱，具有反覆實施同類犯罪的可能。

此外，卷內資料顯示，警方發現被告下車時精神恍惚，本案過程中又發生衝撞用路人、車輛及衝入店面的交通事故，所造成危害不輕。法院認為，考量犯罪情節及比例原則，被告有反覆實施同一犯罪之虞，具有羈押原因及必要性，因此裁定羈押2月。

諷刺的是，肇事的林姓女駕駛近年在網路是名頗具知名度的育兒網紅。過去她經常在社群平台上分享自己長達6年的艱辛求子之路，字裡行間充滿母愛，甚至寫下「未來的路上不孤單，有我在」等溫馨話語，積極鼓勵其他想嘗試進行試管嬰兒的媽媽們，沒想到外表陽光、愛家的她，卻沾染毒品，事發當時車上甚至還載著她10次懷孕成功、年僅3歲女兒。

在得知林女遭法院裁定收押後，原先等候在桃園地院外10小時的雙B名車，像是收到律師的通知，也未到法院看新收人犯名單，立刻急踩油門迅速離去，研判應是林女關心此案的親友。

精華 FAQ

  • 她被指在接三歲女兒回家途中，邊開車邊抽喪屍煙彈，疑似於毒品影響下駕駛白色休旅車在舊城區高速行進，隨後引發連串事故。

  • 車輛先後撞上保時捷與豐田轎車，之後又朝路口安全帽店直衝，撞破店面玻璃櫥窗才停下，顯示事故不僅波及用路人，也造成店家財損。

  • 法院認為她涉毒嫌疑重大，車內查扣到毒品與施用工具，且有再犯可能；加上精神恍惚、衝撞車輛與店面，足認危害公共安全甚鉅，因此裁定羈押。

豐田

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