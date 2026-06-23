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陽明交大苗栗校區 教長要求承諾品質 校長：有專屬特色

台灣新聞組／苗栗23日電
苗栗縣長鍾東錦重視的陽明交通大學苗栗校區案，副縣長賴香伶與教育部長鄭英耀22日隔...
苗栗縣長鍾東錦重視的陽明交通大學苗栗校區案，副縣長賴香伶與教育部長鄭英耀22日隔空「交流」。(記者范榮達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

苗栗教育建設與陽明交大苗栗校區案引發中央地方互動，教育部長鄭英耀強調補助不偏心，但也要求設校先顧品質與承諾。

苗栗縣政府年初爭取頭份、竹南增設33間教室，教育部回文配合財政收支劃分法修正，請納入地方預算辦理，立委邱鎮軍、副縣長賴香伶昨天趁教育部長鄭英耀下鄉訪視學校時，同聲批評公文回覆「冷冰冰」。鄭英耀舉圖書館補助苗栗全國最高為例，強調對苗栗沒有分別心。

本報聯合報報導，鄭英耀昨由教育部國教署長彭富源等人陪同訪視苗栗縣頭屋國中等五所學校，慨允補助八千多萬元，整建操場、跑道，及裝設冷氣等，民進黨立委沈發惠及服務團隊、縣長參選人陳品安等人到場，邱鎮軍未被通知出席，到場強調「不管部長球要做給誰」，孩子成長只有一次、不能等。

邱鎮軍及賴香伶也批今年初縣長鍾東錦向賴清德總統爭取教育硬體建設，亟需中央幫忙，結果教育部回覆公文冷冰冰。據了解，縣府當時盤點頭份、竹南校舍不足33間教室，經費需3.3億元，教育部答覆，財劃法修正後，地方政府整體財源相對充裕，請縣府評估後逐年納入地方預算辦理。

鄭英耀回應「教育部絕對沒有對苗栗縣只是生冷的公文」，表示教育部補助苗栗縣立圖書館總圖工程4.8億元、苗栗市圖書館6650萬元全國最高；賴總統說均衡台灣，教育部沒有分別心，甚至對農村、客家特色聚落，資源挹注會更多。

另據台北中國時報報導，針對苗縣府力推陽明交通大學苗栗校區案，賴香伶昨也請命，希望陽明交大苗栗校區盡快核定。鄭英耀回應，陽明交大苗栗校區篤行學院基本上樂觀其成，但提醒必須要有專業及教育承諾，只要他擔任教育部長一天，如果各級學校沒有辦法提供良好的品質，「我這一關是過不了的」！賴香伶立即代表鍾東錦表態說，盼教育部確實重視苗栗教育品質提升是急迫問題，絕對無法等。邱鎮軍反批說，中央應積極主動協助指導，而非設下高門檻讓地方獨自面對，加速核定才是展現支持苗栗教育的實質作為。陽明交大校長林奇宏強調，各校區都規畫專屬特色，且設校「不是單靠承諾」，大家應一起討論，把事情做得更好。

精華 FAQ

  • 因縣府年初爭取頭份、竹南增設33間教室，需約3.3億元，教育部卻回覆請地方依財劃法修正後，評估納入地方預算辦理，讓地方認為中央支援不夠積極。

  • 鄭英耀指出教育部補助苗栗縣立圖書館總圖工程4.8億元、苗栗市圖書館6650萬元，都是全國最高，強調中央對苗栗沒有分別心，對農村與客家聚落也會加碼支持。

  • 鄭英耀表示樂觀其成，但強調各級學校必須先具備專業、教育承諾與良好品質，否則他這一關過不了；校長林奇宏則說各校區有專屬特色，設校不能只靠承諾。

教育部

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