率眾圍毆前立委曾蔡美佐 朝天宮董座之子被訴 檢求刑7年半

北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財(左)，涉糾眾前往前立委曾蔡美佐住處滋事，造成曾蔡美佐受傷，檢方22日依妨害秩序等罪起訴蔡晉財，求刑七年六月。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 前立委曾蔡美佐住家因遶境停轎參拜糾紛遭多人闖入圍毆致骨折，檢方起訴蔡晉財等17人，並求處蔡晉財7年6月重刑。

前立委曾蔡美佐上月7日住家遭數十人闖入，她被毆打到骨折，雲林地檢署查出，起因是停轎參拜糾紛導致，率眾犯案的首謀是北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀兒子蔡晉財，昨天依妨害秩序等罪起訴17人，並對蔡晉財求處最高刑度7年六月重刑。

蔡晉財等六人偵查期間被收押，昨天移審法院，法院裁定蔡晉財30萬元交保，限制出境出海、並核發禁止騷擾或接觸證人命令，另五人各以5萬元交保。

檢方另表示，媒體報導蔡晉財經營的公司涉長期獨攬北港朝天宮相關商品銷售、商業活動經營及其他營運利益分配事項，疑涉不法情事部分，目前分案偵辦。

檢方查出，上月北港朝天宮媽祖遶境活動期間，蔡晉財（22歲）得知北港朝天宮董事蔡佳穎率虎爺轎班行經曾蔡美佐住處，雙方因停轎參拜問題爆發口角，心生不滿，5月7日糾集22人到曾家前，手指向曾家方向叫罵稱「就是那間」，眾人隨即一擁而上闖入，對曾蔡美佐及家人施暴。

其中，林姓、陳姓、蔡姓、謝姓等14人持鐵拒馬、三角錐、塑膠椅、木椅、鋁棒等物，毆打曾蔡美佐的兒子曾維斌等人，並砸毀住處玻璃門以及現場物品，還有人持辣椒水在場叫囂，混亂中，曾蔡美佐（81歲）被推擠跌倒，造成腰椎第一節壓迫性骨折，其餘四名被害人也受輕重傷。

檢警組專案小組偵辦，認定蔡晉財等17人涉犯妨害秩序、傷害、毀損等罪，檢方痛批被告在眾目睽睽闖入住家施暴，曾蔡美佐受傷倒地後仍未停手，犯行惡性重大，使莊嚴祥和的宗教活動蒙上暴力陰影，除蔡晉財求處7年6月，林姓等14名下手施暴者求處7年徒刑，另兩名在場助勢者求處1年徒刑。