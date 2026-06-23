我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

領愛心便當、當街嗆警…..台南前法官「兼職律師」 判罰1年俸

記者林孟潔／台北23日電
台南地方法院前法官施志遠。(本報資料照片)
台南地方法院前法官施志遠。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台南前法官施志遠在任內疑兼職提供法律意見、代撰書狀並收費，遭認定違反法官倫理，職務法庭最終判罰一年俸給、逾140萬元。

台南地方法院前法官施志遠曾因多次領愛心便當、當街與警察對槓惹議，他在職期間提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，甚至提供案件當事人法律諮詢並收費，而被送懲戒並建議免除法官職務，不得再任用為公務員。懲戒法院職務法庭昨天判決罰款最後月俸給總額一年，約逾140萬元，可上訴。

施志遠被爆2020年每周至一家海產店領取免費愛心便當，2022年因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，到場與警察當街理論，被批「耍官威」，施2023年3月1日離職轉任律師至今。

法評會指出，施志遠2022年11月至2023年2月期間，在10件刑事、民事或行政訴訟案件中，提供梁姓律師法律意見、代為撰寫書狀，或是轉介案件賺取報酬，又或提供當事人法律諮詢、預先收取委任律師費用等。

施志遠向法評會表示，他和梁是國中同班同學，當時因不當言行被媒體大幅報導、函送法評會、職務評定為不良好，而萌生轉任律師的念頭，才會和梁詢問、討論相關工作內容。他當初為了便宜行事，才會提供案件審理經驗。

施指出，他在離職前10天都還在開庭、宣判，沒有因為要離職，而和律師合作，或兼職律師業務、拓展業務，也沒有必要，他會提供梁建議，單純是基於朋友關係，他也否認代為撰狀，只是基於朋友情誼提供法律意見。

法評會認為施志遠違反法官法、法官倫理規範，情節重大，若僅剝奪或減少退休金及退養金、罰款、申誡，無異容認在職法官若有違規執行律師業務牟利，僅需受較輕處分即可離職改任律師，司法公信力將嚴重受損，建議免除法官職務，不得再任用為公務員，以昭警惕。

職務法庭開庭時，施志遠曾表示因父母在宮廟當志工，也幫忙照顧他的孩子，他去接送小孩時，父母「可能會把一些剩餘的便當提供給我」，而改裝車事件，後來打行政訴訟，罰單也撤銷，兩起事件登上新聞版面，讓他萌生離職之意，還說庭長曾兩度退他離職信，要他「不要灰心」，說到激動處，施當庭落淚。

面對審判長詢問提前收取報酬的原因，施解釋梁姓律師是他好朋友，得知他選擇離職，怕他沒有收入、沒錢繳房貸，加上「律師都先收報酬」，對方先提供金錢供他開業運用，但他還沒實質從事律師工作。

施聲稱他離職前4個月的結案數比收案數還多，並秀出「捐贈100個便當」的投影片等，表示想要幫助弱勢、協助被害人，並以在野法曹的身分繼續努力。施還投影律師事務所的「Google 評論」，證明他的表現，對於「預收報酬」一事他非常抱歉。他說，沒有用法官的名義招攬案件，也想繼續當律師。

精華 FAQ

  • 法評會指他在2022年11月至2023年2月間，於多件案件中提供律師法律意見、代寫書狀、轉介案件賺取報酬，還對當事人諮詢並預收委任費。

  • 法官評鑑委員會認為他違規情節重大，若僅輕罰恐無法維護司法公信，因此建議免除法官職務，並不得再任用為公務員，以示警惕。

  • 職務法庭判處罰款最後月俸給總額一年，約逾140萬元，且可上訴。法院認為其行為已損及法官形象，但未採法評會最重建議。

上一則

新聞眼／從水果到農保 政府真心照顧農民嗎

下一則

台股創高漲破4萬7000點 寫4大亮點

延伸閱讀

王毅竣訪世報 談參選民事法官

王毅竣訪世報 談參選民事法官
走線華男誤入軍事基地遭ICE拘留 律師：應找當地聯邦律師

走線華男誤入軍事基地遭ICE拘留 律師：應找當地聯邦律師
女毒蟲撞死警一審判死 律師喊「人命可貴」 法官要女犯也想想

女毒蟲撞死警一審判死 律師喊「人命可貴」 法官要女犯也想想
法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區