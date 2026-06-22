高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

高雄某大學一名男大生遭爆料大四一整年來，在宿舍涉嫌虐殺30至40隻倉鼠，他疑似會用火燒倉鼠、將竹籤穿入倉鼠肚子，也將倉鼠放入襪子內轉動。(翻攝自Youtube)

高雄某大學男大生遭爆料大四一整年來，在宿舍涉嫌虐殺30至40隻倉鼠，他疑似會用酒精火燒倉鼠、將竹籤穿入倉鼠肚子，也將倉鼠放入襪子內轉動，起因只是倉鼠疑似咬他，他為報復即「教訓」倉鼠，宣稱沒想過會虐死；男大生的同學最後出面控訴對方「平均一週虐殺3隻倉鼠3隻」，並在網路公開多段虐待倉鼠畫面，引發熱議。

一名網友在社群threads陳述，高雄某大學一名男性大學生自大四起時開始飼養倉鼠，但每隻倉鼠最都後離奇衰弱死亡，「粗估已經殘忍殺害30至40隻倉鼠，虐殺方式有照片和影片佐證」，他說該名男大生會用酒精噴在倉鼠身上，接著點火燒，讓倉鼠被活活燒死，也會用竹籤從倉鼠肚子戳入並轉動，說「牠會痛嗎，應該不會吧，我都已經殺了24隻了。」

該名男大生被爆料會用手指頭把倉鼠彈死，並像丟垃圾一樣的隨處丟掉，也會將倉鼠塞入襪子不斷甩動、將倉鼠放入熱水中，爆料者稱「平均一週虐殺倉鼠3隻，至今共約虐殺30至40隻」。從對話中可知，男大生認為倉鼠咬他，他一怒之下就用牙籤搓倉鼠、熱水燙倉鼠，說「想教訓倉鼠，沒想到會死，我知道（點火）一下是絕對不會掛的」。

涉嫌虐殺倉鼠的男大生在對話中解釋，他知道噴酒精在手上點火，然後吹掉，是感覺不到燙的，因此才試用在倉鼠身上，沒想到導致倉鼠致命，而將倉鼠放在襪子或塑膠袋是為了「給個教訓而已，不會窒息」。該名爆料者在Youtube上分享9個男大生虐死倉鼠的影片，可以明顯看見男大生屢次從高處摔放倉鼠，親口說「我都已經殺了24隻，多殺一隻又怎樣？」

高雄市動保處表示，已接獲網友提供影片通報，指稱本市某大學宿舍內有學生虐待寵物鼠情事，疑似造成動物死亡，後續將依動物保護法第6條規定，違者最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，已聯繫校方協助通知相關行為人到案說明，如查證確有虐殺動物行為，將依法移送地檢署偵辦，並請校方加強校內生命教育。

校方表示，宿舍依規定不能養寵物，今早學校接獲通知，學生疑似對寵物鼠有不當行為，現在是期末考週，將先讓學生考完試後陸續調查當，目前還未聯繫到該名學生，後續若查證屬實，將退宿處分，懲處則由獎懲委員會處置。