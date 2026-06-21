「幫妳下架外流片…」 誘未成年同學、學妹拍裸片 男重判16年

圖為桃園地方法院。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 李姓男大生假借下架外流片，誘騙4名未成年同學及學妹拍裸片，另蒐藏26名女子私密影像，桃園地院認定罪證明確，重判16年6月。

李姓男大生以「幫妳下架外流片」、「以圖搜圖確認是不是妳」、「拍幾張照片讓我比對」，誘騙4名國高中同學、學妹自拍裸露片，又網搜私藏22名被害女逾千裸片，桃園地方法院審理，依多次違反兒少性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，累計判處16年6月有期徒刑。

判決主文指出，李男犯以詐術使少年自行拍攝性影像罪處徒刑9年6月、犯非公務機關非法蒐集處理個人資料罪處徒刑1年2月、犯18次成年人故意對少年犯個人資料保護法各處4至6月不等、犯5次非公務機關非法蒐集處理個人資料罪、犯意圖散布而持有5名少年性影像罪處徒刑2年；有期徒刑不得易科且不得易服社會勞動應執行徒刑11年4月、得易服社會勞動應執行徒刑4年7月、得易科罰金應執行徒刑7月。得易服勞務有4年7月、得易科罰金有7月。

判決指出，現年剛滿20歲的李姓男大生，在桃園中壢就讀某高中期間，得知同校A女有私密影像外流風險，2021年10月前竟動起歪腦筋，先用LINE致電A女，謊稱友人知道如何處理，隨後分飾兩角，改用Telegram帳號「Kevin」傳訊給A女，佯稱可以透過「以圖搜圖」方式協助下架網路影像，但需要A女配合拍攝穿脫內衣褲與自慰影片來「進行比對」。A女不疑有詐，前後拍攝高達496張照片、25部影片傳給李男。

李男2018年間得知國中郭姓同學曾與另B女交往，手機留有對方裸體視訊截圖，竟於2022年間假冒自己姐姐的身份，透過Instagram私訊B女，同樣以「幫忙覆蓋、下架外流影像」為由，誘騙B女拍攝裸露胸部、生殖器的私密影像共265張及17部影片供其收藏。

李男2023年間某日起至2025年1月20日落網前，又分別以相同手法誘騙國中及高中均為未成年的學妹，詐取裸露片，檢警於2025年1月跨區前往李男位於北市的租處搜索，當場扣得筆記型電腦、多支隨身碟及iPhone手機。

打開檔案赫然發現，裡面除A、B女和2名學妹的影像外，李男還自Telegram各大外流群組大量下載、無故儲存其他女子的私密影像，受害女性總計多達26人，其中18人於案發時均為未成年少女。更惡劣的是，李男將A女等26人的私密影像上傳到個人的加密儲存空間，企圖作為日後與網友進行「以片換片」的色情交流籌碼。

審理時，李男避重就輕，狡辯當初騙A女自拍時，A女應該已年滿18歲，試圖逃避兒少性剝削防制條例重罪；A女出庭時堅稱，畫面中自己左手臂的刺青，是在即將滿18歲前一個月，反覆懇求開刺青店的媽媽破例幫她刺的，刺完不久便遭李男詐騙；法官核對影像中刺青特徵完全吻合，且一般人對初次刺青記憶深刻，也當場戳破李男的謊言

法官審酌，李男為滿足一己私慾，利用網路隱匿性，手段具備高度欺罔性與操控性，漠視兒少性自主權與核心性隱私。數位性影像具有無限複製、迅速散布且難以徹底刪除的特徵，導致眾多被害人終日承受外流的巨大精神壓力與心理創傷，惡性重大。

法官針對李男所犯以詐術使少年自行拍攝性影像罪、18次成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集個資罪、5次非法蒐集個資罪及意圖散布而持有少年性影像等罪分論併罰，雖然李男事後與部分被害人達成調解並給付完畢，法院仍決定給予嚴懲，量處主文所示之刑。