曾買100本寫真… 52歲大叔粉絲突拔刀 啦啦隊女孩遭割頸

中信兄弟啦啦隊成員汶汶。（取材自IG）

AI摘要 文章摘要整理： 中信兄弟啦啦隊成員汶汶在私人棚拍活動中，遭52歲男粉絲持水果刀攻擊頸部受傷，現場多人合力制止，警方到場逮捕嫌犯並持續釐清動機。

職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員汶汶昨天下午參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭52歲男粉絲許力引持刀攻擊頸部，現場攝影同好見狀立刻制止幫忙壓制，警方獲報趕抵，把嫌犯依現行犯逮捕。

許力引昨天繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，汶汶頸部受創濺血送醫，兩名粉絲見狀幫忙壓制，警方5分鐘趕抵，依現行犯逮捕。因夜間停止偵訊，警方待今天製作完筆錄再決定以傷害或殺人未遂罪嫌移送法辦。

許力引幾乎每場汶汶的應援都會到，不斷在球場上搶拍汶汶，被封為「汶汶阿伯」，有人指出他曾花費巨資買下汶汶「100本寫真集」；他曾犯下十多件竊盜案遭判刑，但有判決以他有病史，審酌犯罪情節輕微而判免刑。

事發後，許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，內容包括標注汶汶詢問「可以說明一下妳當時在想什麼嗎？」、「為什麼樹懶到現在都還沒絕種？」、「羅馬天主教會在西元六世紀定義人類的七大死罪中排行第四嚴重的罪行爲懶惰......所以懶惰的樹懶英文應該怎麼說呢？」行徑特別、思想奇異。

台北市警大同分局昨下午2點多獲報，指重慶北路三段某民宅發生持刀攻擊事件，到場了解嫌犯是參與棚拍的粉絲，趁拍攝之際持預藏水果刀攻擊汶汶頸部，現場包含汶汶和嫌犯共4人受傷，其中汶汶前頸約有長5公分、寬4公分傷勢，嫌犯手指割傷，另外兩人都在壓制過程中大腿遭割傷，所幸都沒有生命危險。

據了解，許力引雖參加汶汶私人棚拍，但他並非球場上外界所謂的「砲哥」，沒有攜帶專業單眼、無反等設備攝影，而是用手機拍攝。