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台中長照悲劇 女病患遭拖行、噎死 3照護員被起訴

台灣新聞組／台中21日電
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台中重病女住民遭照護機構員工粗暴拖行，事後餵食窒息，不幸在養護所內身亡，顯示住民...
台中重病女住民遭照護機構員工粗暴拖行，事後餵食窒息，不幸在養護所內身亡，顯示住民是「弱勢中的弱勢」，更須受到保護。圖為示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台中市一名張姓女子重病入住某私立養護所近10年，去年2月某日先被黃姓、謝姓人員從廁所一路粗暴拖回寢室，全身傷痕累累；隔天又因何姓人員餵食疏忽窒息致死，台中地檢署日前依過失致死罪起訴3人。衛福部已研議修法，未來連兩次評鑑乙等機構將廢除設立許可。

檢警調查，張姓女子自2017年起入住，接受全日型照顧，去年2月22日深夜由黃姓生服股長與謝姓生活服務員協助如廁，因不明原因在廁所內待了近兩個半小時。隔天凌晨2時許，黃、謝未採取任何防護措施，硬拽張女雙手從廁所一路拖回寢室，沿途張女全身不斷碰撞硬物，眼眶嚴重瘀血、額頭挫傷，胸口與雙臂更出現大面積瘀傷，傷痕累累卻未被送醫治療。

隔天用餐時，何姓服務員餵食時未注意張女已因傷勢折磨引發急性肺炎，過程中張女劇烈嘔吐、嗆食，因食物殘渣吸入呼吸道導致窒息，當場癱在輪椅上，卻未及時施救。救護人員趕抵時，張女已無呼吸心跳，事後不治。

法醫解剖認定張女死因為「急性肺炎併有異物吸入呼吸道窒息死亡」，檢方調閱機構內監視器，畫面清晰錄下張女遭拖行及餵食後昏迷的殘忍過程，其他工作人員也證稱張女先前並無相關傷勢。

衛福部社家署副署長尤詒君說，該機構最近一次評鑑結果僅獲乙等，未來身障權法將針對連二次評鑑乙等機構，設計退場機制，廢除設立許可，盼該法盡快修法通過。

尤詒君說，去年2月接獲個案過世通報，民眾也陳情疑似遭虐，隨即派員與台中市家防中心合作調查，調閱監視影像發現多處處置不當。去年5月邀集外部學者專家討論，認定違規情節重大，7月開罰，要求繳回年度補助款1080萬元台幣，另依身障權法開罰10萬元。

社家署限期3個月內改善，期滿後複查仍未過，再次限改，並由外部專家審查，今年3月才通過。後續上下半年將無預警訪視，確保個案安全。

一名身障機構教保員透露，全台身障機構普遍面臨高壓低薪困境，人才嚴重外流至居家服務；人員不足與不當對待或許沒有必然關係，但「人手充足，服務品質絕對有差」。

印尼籍家庭看護「妮娜」透露，先前在機構任職，白天一人要照顧12到14名長者，分身乏術，有限時間內要完成翻身、換尿布等工作，餵食只能求快，演變成「有吃就好」的流水線作業，難以顧及安全與品質。

精華 FAQ

  • 張姓女病患先在廁所被照護員久留後，遭黃姓與謝姓人員以雙手硬拽拖回寢室，沿途多次碰撞硬物，造成眼眶瘀血、額頭挫傷與大面積瘀傷。

  • 隔天餵食時，何姓服務員未注意她已因傷勢引發急性肺炎，導致嘔吐嗆食、異物吸入呼吸道而窒息死亡。台中地檢署因此依過失致死罪起訴三人。

  • 衛福部研議修法，針對連續兩次評鑑乙等的身障機構設計退場機制，廢止設立許可；社家署也將加強訪視、複查與外部審查，避免類似事件再發生。

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