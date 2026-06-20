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割頸台啦啦隊汶汶 52歲男曾買100本寫真、發文詭異還問「七大死罪」

記者翁至成／台北即時報導
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許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦...
許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫遭逮。(記者翁至成／翻攝)

台灣一名52歲男子許力引是中華職棒中信兄弟啦啦隊成員「汶汶」的超級粉絲，昨天(20日)繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫，兩名粉絲見狀幫忙壓制，警方五分鐘趕抵，依現行犯逮捕。因夜間停止偵訊，警方待今天製作完筆錄再決定以傷害或殺人未遂罪嫌移送法辦。

許力引幾乎每場汶汶的應援都會到，不斷在球場上搶拍汶汶，被封為「汶汶阿伯」，有人指出他曾花費巨資買下汶汶「100本寫真集」；他曾犯下十多件竊盜案遭判刑，但有判決以他有病史，審酌犯罪情節輕微而判免刑。

許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦...
許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，20日繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫遭逮。(記者翁至成／翻攝)

事發後，許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，內容包括標注汶汶詢問「可以說明一下妳當時在想什麼嗎？」、「為什麼樹懶到現在都還沒絕種？」、「羅馬天主教會在西元六世紀定義人類的七大死罪中排行第四嚴重的罪行爲懶惰......所以懶惰的樹懶英文應該怎麼說呢？」行徑特別、思想奇異。

許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑...
許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑特別、思想奇異。(取材自當事者threads)

許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑...
許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑特別、思想奇異。(取材自當事者threads)

許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑...
許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑特別、思想奇異。(取材自當事者threads)

許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑...
許力引的個人社群帳號也被翻出，不只發文離不開汶汶，還數度以「樹懶」投射汶汶，行徑特別、思想奇異。(取材自當事者threads)

台北市警大同分局20日下午2時多獲報，指重慶北路三段某民宅發生持刀攻擊事件，到場了解嫌犯是參與棚拍的粉絲，趁拍攝之際持預藏水果刀攻擊汶汶頸部，現場包含汶汶和嫌犯共四人受傷，其中汶汶前頸約有長五公分、寬四公分傷勢，嫌犯手指割傷，另外兩人都在壓制過程中大腿遭割傷。

據了解，許力引雖參加汶汶私人棚拍，但他並非球場上外界所謂的「砲哥」，沒有攜帶專業單眼、無反等設備攝影，而是用手機拍攝。

精華 FAQ

  • 他是在20日參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動時，趁輪到自己拍攝的空檔，掏出事先藏好的水果刀朝汶汶攻擊，場面十分混亂。

  • 汶汶前頸受傷流血送醫，傷勢約長五公分、寬四公分；許力引自己手指割傷，另外兩名協助壓制的粉絲也在過程中大腿遭刀割傷。

  • 因為他長期追蹤汶汶、常到球場應援，曾被稱為「汶汶阿伯」，還被指花大錢買100本寫真集，加上社群常以樹懶與七大死罪發文，顯得相當異常。

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