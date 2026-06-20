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台北陽明山死亡車禍 小貨車下山逆向超車撞死文大生

記者翁至成／台北即時報導
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台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下...
台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

台北市士林區仰德大道四段昨(19)晚發生死亡車禍，一輛租賃小貨車下山時，為了超車違規跨越雙黃線，孰料逆向行駛不到4秒鐘就撞上正要上山的沈姓機車騎士，機車騎士當場頭破血流、沒有生命跡象，經送醫仍不治，據了解死者為文化大學學生，警方事後已聯繫死者家屬，並將肇事駕駛依過失致死罪嫌送辦。

士林警方昨天晚上11點多獲報，仰德大道四段42巷口發生車禍趕抵，現場是一輛租賃小貨車撞上機車，機車被撞得支離破碎、地面留有大片血跡，機車騎士沈男（22歲）沒有呼吸心跳，緊急送醫仍被宣告不治。

雖然現場沒有路口監視器，但警方詢問肇事駕駛並調閱雙方行車記錄器畫面，得知小貨車駕駛張男（39歲）是沿仰德大道四段下山方向行駛，途中跨越分向限制線超車，接著就因逆向行駛與上山方向的沈男碰撞。

據了解，當時張男綠燈起步後沒多久，疑認前方大貨車「擋路」，趁直行路段時打方向燈跨越雙黃線欲超車，孰料才跨越不到4秒、在跟大貨車併行時就撞上機車肇事；而死者當時正要回租屋處。警方確認張男沒有酒駕、毒駕，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下...
台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下...
台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

精華 FAQ

  • 事故發生在台北市士林區仰德大道四段，時間約為昨晚11點多，靠近42巷口。警方趕抵後發現機車騎士重傷倒地，現場血跡明顯，情況相當嚴重。

  • 根據行車記錄器，張姓駕駛下山時疑因前方大貨車擋路，打方向燈後跨越雙黃線超車，並逆向行駛不到4秒，就與上山方向的機車騎士發生碰撞。

  • 警方確認駕駛沒有酒駕或毒駕，並在警詢後依過失致死罪嫌將他移送法辦；同時也已聯繫死者家屬，死者身分為文化大學學生。

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