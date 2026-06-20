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全台5千警力抓毒駕 一夜逮155人、扣154輛車

記者廖炳棋／台北20日電
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警政署18日深夜動員約5000名警力執行「全台同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲1...
警政署18日深夜動員約5000名警力執行「全台同步取締毒駕專案勤務」，一晚查獲155件毒駕、129件酒駕，另抓到86名通緝犯、一件槍砲案。記者黃義書／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

警政署動員全台五千警力夜間攔查毒酒駕，查獲155件毒駕、129件酒駕，並扣車與逮通緝犯；今年毒駕件數也較去年同期暴增。

毒駕橫行，警政署18日晚間動員約5千名警力執行「全台同步取締毒駕專案勤務」，在毒駕、酒駕高風險路段及場所路檢，一晚查獲155人毒駕，其中12人拒絕受測，154輛汽機車遭移置保管；另有129件酒駕，並抓到86名通緝犯、一件槍砲案。警方從北到南密集路檢，端午連假前先把疑似毒駕者攔在路上。

警政署統計，今年1月至5月全台移送毒駕6730件，較去年同期2399件成長2.8倍。警政署指出，唾液快篩上路後，經尿液檢驗確認的案件，陽性預測率達百分百，員警能在路檢現場迅速判讀駕駛是否有毒駕風險；快篩陽性或拒測且有客觀事證顯示不能安全駕駛者，可依法逮捕、採尿送驗。

彰化員林警方前晚攔下一名未掛車牌的70歲黃姓機車騎士，警方見他神情緊張、全身發抖，以唾液快篩檢測，發現海洛因、安非他命呈陽性反應，身上還查獲海洛因；黃被依毒品、公共危險罪嫌移送，警方將車輛移置保管。

37歲的梁姓外送員昨天凌晨遞送炸雞途中，為更新外送路線，將機車停在台北市中山區路邊紅線，巡邏警員盤查發現梁是毒品通緝犯。梁的精神委靡，唾液快篩呈陽性，外送訂單因他被逮而無法完成配送，等不到餐點的顧客還自行到警方攔查處取走炸雞。

這波擴大攔查毒酒駕專案勤務，警方鎖定深夜、娛樂場所周邊及易發生毒酒駕路段攔查，光在新北市就設下81處路檢點、投入745名警力，並結合情資、熱點巡防與閉鎖式路檢，查找高風險駕駛。昨天查獲的155件毒駕中，有12件拒測；酒駕129件有16件拒測，警方另移置保管121輛酒駕汽機車。

精華 FAQ

  • 警政署18日晚間動員約五千名警力，於全台毒駕、酒駕高風險路段與場所同步路檢，並結合情資與熱點巡防，先在端午連假前攔下疑似危險駕駛。

  • 警方一夜查獲155人毒駕，其中12人拒絕受測，另有129件酒駕、86名通緝犯及一件槍砲案；共154輛汽機車遭移置保管，顯示查緝成果集中。

  • 警政署統計今年1月至5月移送毒駕6730件，較去年同期2399件成長2.8倍；唾液快篩上路後，員警能現場快速判讀，陽性或拒測者依法採尿送驗。

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