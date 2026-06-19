「死亡筆記」曝核2廠集體貪汙逾800萬台幣 3官員羈押禁見
台電核二廠爆出前後任主管在四件採購案中集體收賄逾800萬元，廉政署搜索約談九名官商，檢方並以貪汙罪聲押三名官員。
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台電核二廠爆出前後任主管在四件採購案中集體收賄逾800萬元，廉政署搜索約談九名官商，檢方並以貪汙罪聲押三名官員。
台電核二廠前廠長曾文煌向廣承公司收賄遭起訴，台北地檢署追查，曾文煌與現任副廠長陳聰德共5官員，另在「移動式冷卻系統」4件採購案中，集體向廠商收賄，金額超過800萬（台幣，下同，約25萬美元），廉政署昨天搜索約談9名官商到案，檢察官漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪聲押禁見曾文煌、陳聰德與台電配修組課長朱景宏3人。
同案約談廣承公司負責人郝致衡充當白手套行賄，檢方諭令500萬交保、限制出境出海；核二廠修配組經理劉水苔50萬交保；修配組課長宋俞30萬交保；竑柏實業公司負責人郭建佑、培盟精密公司董事施光亮、復動公司經理楊泓儒均請回。
核二廠2024年發包「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄40萬元現金，檢廉獲報前往曾男位於基隆住處搜索，在天花板搜出250萬現金，曾男因此遭羈押，去年被檢方起訴。
由於郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，檢廉當時在郝男處所，意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面紀錄的該筆被抄出的250萬賄款，而是曾文煌、陳聰德、劉水苔、朱景宏與宋俞另涉及4件標案收賄的金額，由於行收賄時間、地點與金額相當明確，又稱為「死亡筆記本」。
檢廉追查，2018至2019年間，竑柏實業得標「移動式冷卻系統」標案；培盟精密得標「外波紋管軸封檢修工程」標案；廣承公司得標「管閥備品」標案；復動公司得標電動閥馬達」標案。
據調查，業者都是具有高度專業的廠商，但為求履約時不被刁難，順利完成驗收，透過郝致衡居間行賄，有時也會轉帳至官員帳戶，其中「移動式冷卻系統」決標金8000萬元，行賄金額也最多，共有曾文煌、陳聰德及朱景宏3名官員收賄，金額逾800萬，光是朱景宏就收賄400萬、陳聰德收賄200餘萬、曾文煌100餘萬。
案件涉及台電核二廠前廠長曾文煌、現任副廠長陳聰德，以及修配組課長朱景宏等官員，另有廣承等多家廠商負責人涉案，顯示官商長期勾連。 檢廉原本偵辦曾文煌收賄案時，從郝致衡處意外查獲一本手寫行賄筆記，內容記載多件標案的時間、地點與金額，進而追出另四案集體收賄。 收賄金額最高的是決標金八千萬元的「移動式冷卻系統」標案，檢方查出曾文煌、陳聰德與朱景宏三人收賄逾八百萬元，其中朱景宏金額最多。
精華 FAQ
案件涉及台電核二廠前廠長曾文煌、現任副廠長陳聰德，以及修配組課長朱景宏等官員，另有廣承等多家廠商負責人涉案，顯示官商長期勾連。
檢廉原本偵辦曾文煌收賄案時，從郝致衡處意外查獲一本手寫行賄筆記，內容記載多件標案的時間、地點與金額，進而追出另四案集體收賄。
收賄金額最高的是決標金八千萬元的「移動式冷卻系統」標案，檢方查出曾文煌、陳聰德與朱景宏三人收賄逾八百萬元，其中朱景宏金額最多。
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