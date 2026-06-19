政院掃毒 推警察可入校園查緝 國教盟斥荒謬

警政署昨晚執行「全國同步取締毒駕專案勤務」，全國動員5000名警力，展現警方嚴正執法、防制毒駕決心。(記者黃義書／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 行政院推動反毒修法，加重毒駕處罰並擴大查緝權限。

行政院推動反毒修法，加重毒駕處罰並擴大查緝權限。 重點二： 校園將試行第五級保全，警察可憑情資入校協助查緝。

校園將試行第五級保全，警察可憑情資入校協助查緝。 重點三：國教盟批評校園引入警力與退警，恐使師生產生恐慌。

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰 昨天拍板通過相關修法草案，並偕同打黑反毒指揮小組成員說明中央毒防作為。政務委員季連成說，預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。對此，國教盟認為，校園引入退休軍警人員的構想「有點荒謬」，勢必造成學生與教師恐慌。

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品近年日趨氾濫，導致毒駕案件暴增，卓揆日前宣示毒駕零容忍，並拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共三面向、十四項因應策略。法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，製販運最重可處死刑。

行政院昨天說明中央毒防作為，行政院長卓榮泰（右二起）、政務委員陳時中、季連成等人出席。(記者許正宏／攝影)

卓榮泰指出，政府將針對法制面、公衛面、執法面，直指幫派與毒梟集團的心臟地帶，也盼朝野黨團支持，早日完成修法程序。

法制面上，行政院會繼上周通過刑法修正草案，全面加重毒駕罰則，昨再修正「道路交通管理處罰條例」，增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，三年內不得考照，且不論車輛屬何人所有一律沒入，毒駕致人重傷或死亡者終身不得考照；並修正「毒品危害防制條例」，將具時效性和準確度的唾液快篩入法，草案將送立法院審議。

為落實執法，卓榮泰親自督導的「打黑反毒指揮小組」已展開運作。季連成指出，高檢署將成立掃毒指揮中心，各縣市地檢署將建置掃毒戰情室，整合情資與統合指揮調度，並建立四道掃毒防線。第一是境外阻絕，海巡、調查局、警政署、國安局將整合情資並與國際組織合作，加強境外阻攔。

季連成說明，第二道防線由海巡負責廿四海里線內的海域及一般港口阻攔查緝；第三道防線由關務署負責國際機場與國際港口，嚴查郵包與貨櫃；第四道防線為建立四線查緝網，由各地檢署整合縣市警察局、調查站、憲兵、學校等單位。

對於校園毒品防制，季連成說，校內沒有警察和調查單位，但高中和大學仍有教官，有些教官已轉做校安工作，目前可能會推動「第五級保全」，納入具一定體力和能力的退休軍警人員，協助學校查緝，並與警方、調查單位與憲兵組成策略聯防，即學校須與警察單位簽訂支援協定，當有情資時，警察可入校查緝或協助。

「你要如何調查？」國教盟理事長王瀚陽直言，如果學生並非「司法少年」，泛指12歲以上未滿18歲，而有觸犯刑罰法律案件或有犯法機率較高的曝險行為的少年，相關單位究竟依據什麼法源進行調查，且在校園引入警察或退休軍警人員的構想「有點荒謬」，讓校園從教育場域轉變為執法場域，此舉勢必造成學生與教師恐慌。

至於公衛面，由於毒品樣態不斷翻新，政委陳時中坦言，中央檢驗新興毒品量能已超負荷，規畫在台北榮總、台中榮總與國軍醫院等六家醫院，盼填補約一年8600件檢驗案量，食藥署也將擴充檢驗項目；警政署則同步增加直轄市警察局檢驗量能，盼立法院盡快審查相關預算，支持新興項目。

修法防制毒駕 製表／黃婉婷