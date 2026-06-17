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小冊子爆台電核二廠集體收賄 前廠長與現任副廠長遭聲押

記者張宏業／台北即時報導
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核二廠前廠長曾文煌涉貪遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)
核二廠前廠長曾文煌涉貪遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)

台電核二廠前廠長曾文煌向廣承公司收賄遭起訴，台北地檢署追查，曾文煌與現任副廠長陳聰德共5官員，另在「移動式冷卻系統」4件採購案中，竟集體向廠商收賄，金額超過800萬元(台幣，下同，約25萬美元)；廉政署昨(17)天搜索約談9名官商到案，檢察官漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪聲押禁見曾文煌、陳聰德與台電配修組課長朱景宏3人。

同案約談的廣承公司負責人郝致衡涉充當白手套行賄，檢方諭令500萬交保、限制出境出海；核二廠修配組經理劉水苔50萬交保；修配組課長宋俞30萬交保；竑柏實業公司負責人郭建佑、培盟精密公司董事施光亮、復動公司經理楊泓儒均請回。

全案緣起於，核二廠2024年發包「自動化濕式噴砂除污設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄40萬元現金，檢廉獲報後前往曾男位於基隆住處搜索，在餐廳天花板搜出250萬現金，曾男因此遭羈押，去年被檢方起訴。

由於郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，檢廉當時在郝男處所，意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面紀錄的該筆被抄出的250萬賄款，而是曾文煌、陳聰德、劉水苔、朱景宏與宋俞另涉及4件標案收賄的金額，由於行收賄時間、地點與金額相當明確，又稱為「死亡筆記本」。

廉政署追查，2018至2019年間，竑柏實業得標「移動式冷卻系統」標案；培盟精密得標「外波紋管軸封檢修工程」標案；廣承公司得標「管閥備品」標案；復動公司得標電動閥馬達」標案。

據調查，業者都是具有高度專業的廠商，但為求履約時不被刁難，順利完成驗收，透過郝致衡居間行賄，有時也會轉帳至官員帳戶，其中「移動式冷卻系統」決標金8千萬元，行賄金額也最多，共有曾文煌、陳聰德及朱景宏3名官員收賄，金額逾800萬，光是朱景宏就收賄400萬。

廉政署為此提訊曾文煌訊問，經突破心防與分析金流，鎖定核二廠官員集體收賄，報請檢察官黃琬珺指揮偵辦。由於廠商都是得標後，為求履約順遂才行賄，故以不違背行收賄罪論處，檢廉17日兵分24路大規模搜索，約談9官商到案。

廣承公司負責人郝致衡涉充當白手套行賄500萬交保、限制出境出海。(記者張宏業／攝...
廣承公司負責人郝致衡涉充當白手套行賄500萬交保、限制出境出海。(記者張宏業／攝影)

核二廠修配組前課長朱景宏涉貪遭檢方聲押禁見。(記者胡經周／攝影)
核二廠修配組前課長朱景宏涉貪遭檢方聲押禁見。(記者胡經周／攝影)

核二廠修配組前課長宋俞涉貪30萬交保。(記者胡經周／攝影)
核二廠修配組前課長宋俞涉貪30萬交保。(記者胡經周／攝影)

核二廠修配組經理劉水苔涉貪50萬交保。(記者張宏業／攝影)
核二廠修配組經理劉水苔涉貪50萬交保。(記者張宏業／攝影)

核二廠現任副廠長陳聰德涉貪遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)
核二廠現任副廠長陳聰德涉貪遭檢方聲押禁見。(記者張宏業／攝影)

精華 FAQ

  • 檢方指控核二廠前後任主管在多件採購案中，與廠商透過白手套收受賄款，涉及不違背職務收賄，總金額超過八百萬元，情節重大。

  • 檢廉在白手套住處查獲手寫行賄筆記，內容記錄多筆收賄時間、地點與金額，成為追查其他標案賄款的重要證據，因此被稱為「死亡筆記本」。

  • 檢方已對前廠長曾文煌、現任副廠長陳聰德與課長朱景宏聲押禁見；白手套郝致衡以五百萬元交保，另有兩名主管交保，部分業者則請回。

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