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9歲女兒遭2男性侵 母竟稱「她說謊」 還多次陪加害人出庭

記者賴香珊／南投17日電
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南投司法大廈。（本報資料照片）
南投司法大廈。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南投九歲女童安置期間揭露遭舅舅與繼父性侵，兩人已被起訴並判刑。
  • 重點二：女童母親長期否認女兒說法，拒絕會面，還多次陪同居人父親出庭。
  • 重點三：法院認定母親無法保護女童，裁准縣府延長安置三個月。

南投一名9歲女童被收容安置時，說出被舅舅和母親同居人的父親性侵，就算兩男遭起訴判刑，女童母親仍認為女兒說謊，更漠視女兒感受，找理由不會面，還多次陪同居人父親出庭，女童雖安置3年，至今已12歲，但社工認為她仍不適合返家，縣府向南投地院聲請准予延長安置3個月獲准。

裁定書指出，女童母親離婚後，曾帶著女兒住娘家，後與男友同居，3年前因生病要動手術，考量無人照料9歲女兒，協請社福中心安置收容，不料女童在安置時玩遊戲，竟說出被舅舅和母親同居人的父親性侵，檢警調查後，去年起訴兩男。

而在女童安置期間，其母親多次以健康不佳、換工作等各種理由，或是直接連絡不上，拒絕與女兒會面，更淡化女兒受害事件與感受，堅持是女兒說謊，甚至多次陪同居人父親出庭，而該男去年底已被南投地院判刑6年，官司持續進行中。

女童母親的長期漠視女兒，在女童安置至今的3年來，不跟社工討論女兒返家事宜，就算今年3月有促成親子會面一次，但女童母親態度冷漠，社工考量女童母親及祖父母經濟不佳，也無具體照顧計畫，認為女童就算已12歲仍不適合返家。

縣府為此向南投地院聲請准予延長安置女童，南投地院法官認為，女童母親至今仍不相信女兒，無法適切保護照顧女兒，且無穩定住所，而年僅12歲尚無完足的自我保護及照顧能力，經查也無其他親屬能協助保護，准予繼續安置3個月。

精華 FAQ

  • 法院認為女童母親至今仍不相信女兒遭性侵的說法，也沒有穩定住所與具體照顧計畫，且無法提供適切保護，因此裁准延長安置三個月。

  • 她在玩遊戲時透露，自己曾遭舅舅與母親同居人的父親性侵。檢警調查後，兩名男子遭到起訴，其中一人已被地院判刑六年。

  • 女童母親多次以生病、換工作等理由拒絕會面，甚至聯絡不上，還堅持女兒說謊，並多次陪同居人父親出庭，讓社工認定她難以保護女童。

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