剴剴遭保母虐死…生母餵毒、性侵情敵 2審改判4年
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1歲10個月大男童「剴剴」遭保母虐死，而剴剴的劉姓生母不滿前男友結交新歡，毆打凌虐對方，還餵食毒品、逼全裸拍影片及性侵，一審依強制性交而凌虐並錄影罪判刑4年6月。案經上訴，台灣高等法院昨認為劉女已提前支付全數賠償金，改判4年徒刑。
劉女2021年7月3日凌晨，夥同友人邀約前男友新歡談判，拿鐵盆、桌腳等器物毆打，再將毒品咖啡包粉末倒進啤酒罐，強灌女子喝毒酒，又逼女子脫光衣物下跪道歉，要她學狗叫、呻吟，並說「我是自願喝毒品，沒有人逼我」。劉女拿手機錄影，同夥則全程以視訊電話轉播。
被害人表示想要離開，劉女卻施以性凌虐，還迫使對方喝完米酒，被害人拒絕，結果被水壺、桌腳、鐵鍋等物毆打。被害人離開後向大樓警衛求援，送醫治療。
劉女落網後羈押禁見，但當時已懷有身孕，獲以3萬元（台幣，下同，約948美元）交保，她生下剴剴後棄保潛逃3年，也將剴剴交由母親照顧，直到去年7月31日才在台中被捕，解送新北地方法院歸案。
一審認為劉女僅因與被害人有感情糾紛，竟與同夥毆打、性凌虐、餵食毒品，造成對方身心受重創，但劉女坦承犯行，且與被害人達成和解、取得原諒，判她4年6月徒刑。高院認為，劉女於和解賠償款項履行期日屆滿前，提前支付完畢，昨改判4年徒刑。
剴剴被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐致死，劉女向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元（約5.7萬美元），但北檢以她未盡母親責任，沒有理由申請補償金而駁回。劉女另提刑事附帶民事訴訟，向劉彩萱、劉若琳、兒福聯盟及社工陳尚潔等，求償800萬元（約25.3萬美元）。
她因不滿前男友交新歡，夥同友人毆打對方，並將毒品咖啡包粉末倒入啤酒強灌，還逼迫被害人全裸下跪、學狗叫，甚至進行性凌虐並錄影。 高院認為，劉女已在和解賠償款項的履行期日前，提前支付全部賠償金，因此符合減輕量刑的考量，最終將一審原判四年六月改為四年徒刑。 她曾向北檢申請犯罪被害人補償金180萬元，但遭以未盡母親責任駁回；另外，她也對劉彩萱、劉若琳、兒盟及社工提起刑事附帶民事求償800萬元。
精華 FAQ
她因不滿前男友交新歡，夥同友人毆打對方，並將毒品咖啡包粉末倒入啤酒強灌，還逼迫被害人全裸下跪、學狗叫，甚至進行性凌虐並錄影。
高院認為，劉女已在和解賠償款項的履行期日前，提前支付全部賠償金，因此符合減輕量刑的考量，最終將一審原判四年六月改為四年徒刑。
她曾向北檢申請犯罪被害人補償金180萬元，但遭以未盡母親責任駁回；另外，她也對劉彩萱、劉若琳、兒盟及社工提起刑事附帶民事求償800萬元。
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