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剴剴遭保母虐死…生母餵毒、性侵情敵 2審改判4年

記者林孟潔／台北17日電
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剴剴生母劉姓女子不滿潘姓前男友結交新歡，痛毆凌虐潘的新女友，餵食毒品咖啡包、逼全...
剴剴生母劉姓女子不滿潘姓前男友結交新歡，痛毆凌虐潘的新女友，餵食毒品咖啡包、逼全裸拍影片、性侵，一審判刑4年6月，台灣高等法院16日改判劉女4年徒刑。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：剴剴生母劉女因情感糾紛，毆打前男友新歡並餵毒凌虐。
  • 重點二：高院認定她已提前賠償完畢，將原判四年六月改為四年。
  • 重點三：她另因剴剴遭虐死案求補償金遭駁回，並提起民事求償。

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母虐死，而剴剴的劉姓生母不滿前男友結交新歡，毆打凌虐對方，還餵食毒品、逼全裸拍影片及性侵，一審依強制性交而凌虐並錄影罪判刑4年6月。案經上訴，台灣高等法院昨認為劉女已提前支付全數賠償金，改判4年徒刑。

劉女2021年7月3日凌晨，夥同友人邀約前男友新歡談判，拿鐵盆、桌腳等器物毆打，再將毒品咖啡包粉末倒進啤酒罐，強灌女子喝毒酒，又逼女子脫光衣物下跪道歉，要她學狗叫、呻吟，並說「我是自願喝毒品，沒有人逼我」。劉女拿手機錄影，同夥則全程以視訊電話轉播。

被害人表示想要離開，劉女卻施以性凌虐，還迫使對方喝完米酒，被害人拒絕，結果被水壺、桌腳、鐵鍋等物毆打。被害人離開後向大樓警衛求援，送醫治療。

劉女落網後羈押禁見，但當時已懷有身孕，獲以3萬元（台幣，下同，約948美元）交保，她生下剴剴後棄保潛逃3年，也將剴剴交由母親照顧，直到去年7月31日才在台中被捕，解送新北地方法院歸案。

一審認為劉女僅因與被害人有感情糾紛，竟與同夥毆打、性凌虐、餵食毒品，造成對方身心受重創，但劉女坦承犯行，且與被害人達成和解、取得原諒，判她4年6月徒刑。高院認為，劉女於和解賠償款項履行期日屆滿前，提前支付完畢，昨改判4年徒刑。

剴剴被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐致死，劉女向台北地檢署申請犯罪被害人補償金180萬元（約5.7萬美元），但北檢以她未盡母親責任，沒有理由申請補償金而駁回。劉女另提刑事附帶民事訴訟，向劉彩萱、劉若琳、兒福聯盟及社工陳尚潔等，求償800萬元（約25.3萬美元）。

精華 FAQ

  • 她因不滿前男友交新歡，夥同友人毆打對方，並將毒品咖啡包粉末倒入啤酒強灌，還逼迫被害人全裸下跪、學狗叫，甚至進行性凌虐並錄影。

  • 高院認為，劉女已在和解賠償款項的履行期日前，提前支付全部賠償金，因此符合減輕量刑的考量，最終將一審原判四年六月改為四年徒刑。

  • 她曾向北檢申請犯罪被害人補償金180萬元，但遭以未盡母親責任駁回；另外，她也對劉彩萱、劉若琳、兒盟及社工提起刑事附帶民事求償800萬元。

高院

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